TOP 5 momente în care Cabral a făcut deliciul publicului. Momentele penibile au fost difuzate la TV

Prezentatorul TV, Cabral Ibacka (48 de ani), a fost protagonistul celor mai virale momente din emisiuni. Nu prea a reușit să se abțină și a uitat că este la televizor, iar camera de filmat a surprins fiecare gest penibil.

Unul dintre cele mai jenante momente a avut loc în 2009, pe vremea când Cabral şi Adela Popescu prezentau emisiunea „Al 9 lea cer”. Au fost invitate în direct mamele lui Cabral şi a lui Lucian Viziru. După ce i-a oferit flori, mama prezentatorului a vrut să părăsească studioul.

Mama lui Cabral a căzut în direct

Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Când a încercat să iasă din studio, mama lui Cabral s-a împiedicat și a căzut în direct. Cabral s-a speriat foarte tare și a sărit în ajutorul mamei sale. Aceasta nu și-a rupt nimic, dar momentul a ajuns viral și este la mare căutare și în ziua de azi pe rețelele de socializare.

Un alt moment care a făcut deliciul publicului a avut loc în emisiunea „Ce spun românii” de pe Pro Tv. Cabral i-a rugat pe invitații săi să completeze fraza: „Aș mânca niște usturoi cu…”, iar unul dintre aceștia a spus: „Cu iubita mea”.

Cabral nu s-a mai putut controla și a început să râdă în hohote. El și-a pus mâinile în cap și s-a „tavalit” pe jos de râs când a auzit fraza invitatului său. Publicul s-a amuzat copios, iar momentul a ajuns viral pe Youtube.

Nu s-a mai putut abține și a râs în hohote

Într-o altă ediție a emisiunii, Cabral l-a întrebat pe un alt invitat: „Ce cumperi de la supermarket sub formă de pastile?”, iar acesta a răspuns: „Chibrituri”. Prezentatorul a rămas șocat câteva secunde și apoi a spus: „Frățitoare, știam că o să ai un răspuns de doamne ferește, dar dar nu chibrituri.” Publicul a izbucnit în râs, iar telespecatorii încă se amuză pe social media de răspunsul participantului din emisiune.

Tot în emisiunea „Ce spun românii”, prezentatorul l-a întrebat pe un participant: „Ce faci atunci când vrei să arăți că îți pare rău?”, iar acesta a răspuns foarte serios și sigur pe el: „Plângi”. Când l-a auzit pe concurent, Cabral a început să se plimbe în platou și să râdă în hohote de ce a putut scoate pe gură acesta. El a bătut palma cu invitatul care a scos această „perlă”.

Telespectatorii s-au amuzat copios

Un alt moment viral a avut loc în momentul în care Cabral l-a întrebat pe un concurent „Ce ai prăjit de miroase în toată casa?”, iar acesta a răspuns cu o sinceritate debordantă: „Cârnați”. Prezentatorul a început să râdă și a spus: „Știți fața unui copil când vine Moș Crăciun? Așa mi-a spus acum Valentin cuvântul cârnați”.

Telespectatorii s-au amuzat copios atât la televizor, cât și pe rețelele sociale. „Cea mai amuzantă emisiunea”, „Am râs până am dat un pârț”, „O emisiune cu concurenți mult mai buni sau mai amuzanți, decât la Family Feud”, sunt doar câteva din comentariile de pe social media.

