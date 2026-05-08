Castelul Bran trece sub control american. Investitorul care administrează moștenirea lui Elvis Presley a cumpărat pachetul majoritar

Castelul Bran are un nou acționar majoritar. Omul de afaceri american Joel Weinshanker, cunoscut pentru administrarea moștenirii lui Elvis Presley și a celebrului domeniu Graceland, a cumpărat participația majoritară din compania care operează castelul din Brașov.

Tranzacția vizează Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), firma care administrează unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din România. Potrivit G4Media, participația majoritară a fost cumpărată de la moștenitorii Principesei Ileana a României.

Tranzacția dintre asociații CADB și o entitate a grupului Ad Populum s-a realizat la câteva luni după finalizarea unei dispute la cea mai mare curte de arbitraj din lume, în SUA, în urma căreia compania românească a fost transferată integral moștenitorilor Principesei Ileana a României.

Joel Weinshanker controlează grupul american Ad Populum, un conglomerat specializat în produse de entertainment, obiecte de colecție, jocuri și branduri de lifestyle. Omul de afaceri este cunoscut mai ales pentru administrarea Graceland, fostul domeniu al lui Elvis Presley, transformat într-un adevărat imperiu turistic și cultural în SUA.

Ce se va întâmpla cu Castelul Bran

După preluare, noul management ar fi început deja recrutări pentru poziții executive și de management hotelier, ceea ce alimentează speculațiile privind extinderea brandului Castelul Bran în zona turismului premium și a industriei hoteliere.

Conform datelor publice citate de Economedia, grupul american ar controla aproximativ 80% din compania care operează castelul, prin intermediul unei firme înregistrate recent în România.

Castelul Bran rămâne unul dintre cele mai cunoscute simboluri turistice ale României, fiind asociat la nivel internațional cu legenda lui Dracula și atrăgând anual sute de mii de turiști din întreaga lume.

Grupul s-a extins puternic în zona produselor de colecție și a divertismentului pentru fanii culturii pop, mizând pe integrarea producției, distribuției și retailului. Pe site-ul companiei, Ad Populum se descrie drept „cel mai mare producător de produse și experiențe pop culture”. Una dintre cele mai importante tranzacții realizate de grup a fost achiziția companiei Enesco în 2023, producător de obiecte decorative și cadouri cu o tradiție de peste 60 de ani. Prin această tranzacție, Ad Populum și-a consolidat prezența în retailul de cadouri și home décor și a obținut acces la peste 8.000 de magazine specializate.

