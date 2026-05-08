Cum arată Nadia Comăneci în costum de gimnastă, la 50 de ani de când a scris istorie la Montreal

De: Emanuela Cristescu 08/05/2026 | 15:20
Nadia Comăneci. Sursa foto Social media
Fosta campioană Nadia Comăneci (64 ani) s-a îmbrăcat în costum de gimanstă la 50 de ani de când a scris istorie la Montreal. Ea s-a filmat în timp ce făcea câteva exerciții de gimnastică, iar fanii au avut doar cuvinte de laudă.

Fosta gimnastă va reveni la Montreal pentru aniversarea de 50 de ani a Jocurilor de vară la care a obținut primul „10 perfect” din istoria gimnasticii olimpice. Comăneci a primit șapte note de 10,0 la Jocurile Olimpice din 1976, cucerind cinci medalii, dintre care trei de aur.

Nadia Comăneci, din nou în costum de gimnastă

Ea va participa la un eveniment comemorativ organizat în fața Stadionului Olimpic din Montreal, pe 1 august. Programul dedicat aniversării Jocurilor din 1976 a fost prezentat la sediul Comitetului Olimpic Canadian și include concerte, expoziții de artă și evenimente sportive.

Nadia Comăneci a rescris regulile gimnasticii mondiale la doar 14 ani și a fost numită „Zeița de la Montreal”.

În Canada, Nadia Comăneci a avut o evoluție spectaculoasă: a cucerit trei medalii de aur, una de argint și una de bronz, dominând probele de gimnastică artistică. Perfecțiunea execuțiilor sale a schimbat modul în care era evaluat acest sport, iar tabelele de notare au devenit, la propriu, insuficiente pentru scorurile ei.

Fosta gimnastă a povestit că a crezut că s-a stricat panoul când a văzut că a primit nota 10 și că a fost șocată de gălăgia din sală.

„M-am întors să văd nota pentru că era prea mare gălăgie în sală! Nici nu m-am gândit la notă! Am zis că am făcut bine, iau 9,90! Am văzut 1.00 și am zis ce o fi, o fi, 1 n-are cum să fie. N-am știut de chestia asta cu 10 decât mult mai încolo, când am ajuns la una din colege și mi-a zis: Cred că e 10, dar e ceva în neregulă cu panoul”, a povestit Nadia Comăneci despre momentul care a intrat în istorie.

Nadia Comăneci/ Foto: Facebook

Succesul de la Montreal nu a fost un accident, ci începutul unei cariere impresionante. Nadia Comăneci este considerată și astăzi una dintre cele mai mari gimnaste ale tuturor timpurilor, fiind desemnată de multe foruri internaționale drept sportiva secolului XX.

De-a lungul anilor, a adunat un palmares impresionant:

  • debut spectaculos încă din 1972, cu rezultate de top la nivel național
  • dominare la Internaționalele României din 1973
  • multiple titluri europene în 1975 și 1977
  • performanțe de excepție la Campionatele Mondiale și Cupa Mondială
  • noi medalii olimpice la Moscova în 1980, inclusiv aur la bârnă și sol

Cum a ajuns Nadia Comăneci în SUA

După Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980, Nadia Comăneci s-a retras din activitatea competițională. Ulterior, a rămas implicată în sport, lucrând o perioadă în cadrul Federației Române de Gimnastică, unde a contribuit la formarea tinerelor talente.

În anii ’80, viața ei a luat o turnură radicală. În 1989, în contextul regimului comunist din România, Nadia a părăsit țara și a ajuns în Statele Unite, unde a solicitat azil politic.

Astăzi, ea trăiește în Statele Unite alături de soțul său, fostul campion olimpic Bart Conner. Cei doi sunt implicați în lumea gimnasticii și conduc împreună o bază sportivă dedicată antrenamentului tinerilor gimnaști.

