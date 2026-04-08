Acasă » Știri » Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu! Ce a transmis sportiva

Nadia Comăneci, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu! Ce a transmis sportiva

De: Anca Chihaie 08/04/2026 | 14:44
Moartea lui Mircea Lucescu, una dintre cele mai marcante figuri din istoria sportului românesc, a provocat un val de reacții în lumea sportului și nu numai. La vârsta de 80 de ani, fostul mare antrenor și-a încheiat parcursul, lăsând în urmă o carieră impresionantă, construită pe performanță, disciplină și o pasiune profundă pentru fotbal.

Decesul său reprezintă o pierdere majoră pentru România, dar și pentru fotbalul internațional, acolo unde numele său a devenit sinonim cu profesionalismul și excelența. De-a lungul decadelor, Lucescu a fost mai mult decât un simplu tehnician; a fost un constructor de echipe, un mentor pentru generații întregi de jucători și un simbol al dedicării totale față de sport.

Înainte de a-și construi reputația ca antrenor, Mircea Lucescu a avut o carieră solidă ca fotbalist. A fost un jucător important al echipei naționale a României, unde a îndeplinit rolul de lider pe teren și a contribuit la dezvoltarea unei generații competitive. Ulterior, trecerea sa pe banca tehnică a reprezentat începutul unei noi etape, în care și-a demonstrat pe deplin capacitatea de a forma echipe puternice și de a obține rezultate remarcabile.

Cariera sa de antrenor s-a desfășurat atât în România, cât și în străinătate, unde a reușit să se impună la cel mai înalt nivel. A antrenat cluburi importante și a câștigat numeroase trofee, consolidându-și reputația de strateg desăvârșit. Stilul său de lucru era caracterizat de rigoare, inteligență tactică și o abilitate rară de a motiva jucătorii.

Moartea sa a generat reacții emoționante din partea marilor personalități ale sportului românesc. Nadia Comăneci a transmis un mesaj de omagiu, subliniind impactul profund pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra sportului și asupra celor care l-au cunoscut

„Drum lin, dragă Mircea Lucescu, prieten drag. Ai fost mai mult decât o legendă – ai fost o inspiraţie pentru noi toţi”, a transmis Nadia, într-un story.

CITEŞTE ŞI: Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”

Fotbalul european îl omagiază pe Mircea Lucescu. Momente de reculegere la meciurile din această săptămână

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimul drum al lui Mircea Lucescu. Trei zile de ceremonii și omagii publice
Știri
Ultimul drum al lui Mircea Lucescu. Trei zile de ceremonii și omagii publice
Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”
Știri
Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Mediafax
Nicușor Dan sesizează CCR despre unele prevederi privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de...
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat...
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a aflat de moartea lui Mircea Lucescu
Adevarul
„I-am spus să lase dracului fotbalul”. Loți Boloni, în lacrimi, după ce a...
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge Shahed-urile lansate de Kremlin
Digi24
Coșmarul rușilor. Un român și un moldovean produc drone interceptoare care pot distruge...
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine se poate înscrie în program
Mediafax
Carrefour aduce produse românești de la artizani în magazinele din toată țara. Cine...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a...
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport.ro
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea...
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Digi 24
Scene violente la Cluj: livrator de mâncare, bătut cu ranga și lovit cu mașina
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Digi24
Prima reacție a Rusiei după armistițiul SUA-Iran. Ce spune Medvedev
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
Promotor.ro
Se schimbă regulile pentru mașinile SH! Ce modele nu mai pot românii să vândă?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de...
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
go4it.ro
România, loc surprinzător între marii exportatori de arme în 2025
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Descopera.ro
Enigmă științifică: Ce este paradoxul gemenilor?
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Go4Games
Se lansează un nou World of Warships pentru PC
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Gandul.ro
Când se închide de fapt emisia Realitatea Plus. Ce așteaptă conducerea postului de la CNA
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă un cozonac de la „Gusturi Românești” în Mega Image. Oamenii au crezut că ...
Cât costă un cozonac de la „Gusturi Românești” în Mega Image. Oamenii au crezut că este o eroare
(P) „Pur și simplu mulțumesc” a împânzit România. Mesajul misterios care stârnește valuri ...
(P) „Pur și simplu mulțumesc” a împânzit România. Mesajul misterios care stârnește valuri pe internet
BANCUL ZILEI | Lângă nu Rolls Royce frânează un Matiz
BANCUL ZILEI | Lângă nu Rolls Royce frânează un Matiz
Maria Cârneci face lumină în divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: “Când ești ...
Maria Cârneci face lumină în divorțul dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: “Când ești prieten cu cineva, nu îl întrebi ce face în dormitor”
Convorbirea care a rămas în istorie: ultimele momente ale lui Mircea Lucescu, povestite de un jurnalist ...
Convorbirea care a rămas în istorie: ultimele momente ale lui Mircea Lucescu, povestite de un jurnalist turc
Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său, Răzvan? A dezvăluit totul înainte să moară
Ce își dorea Mircea Lucescu de la fiul său, Răzvan? A dezvăluit totul înainte să moară
Vezi toate știrile