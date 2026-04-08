Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu. Lecțiile care au modelat o carieră: „Am învățat respectul și munca”

De: David Ioan 08/04/2026 | 13:31
Mircea Lucescu a rămas, de-a lungul carierei sale, un reper nu doar pentru generații întregi de fotbaliști și pentru publicul care l-a admirat, ci și pentru propriul său fiu, Răzvan Lucescu. Acesta a vorbit adesea despre relația cu tatăl său, descriind-o cu mândrie, respect și recunoștință.

Fostul selecționer a încetat din viață pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. Era internat la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce suferise un infarct miocardic acut. Figura sa rămâne una emblematică pentru fotbalul românesc și internațional, datorită contribuțiilor sale întinse pe parcursul a peste șase decenii.

Relația dintre Mircea și Răzvan Lucescu

Dispariția lui Mircea Lucescu a provocat durere în rândul familiei și al celor apropiați, care l-au privit întotdeauna ca pe un model profesional și personal. Pentru Răzvan Lucescu, tatăl său a reprezentat un exemplu de conduită și dedicare, despre care a vorbit constant cu admirație.

„De la el am învățat ce înseamnă respectul, munca, cum să îți pregătești această muncă, cum să te prezinți în fața oamenilor. Că a vrut să îmi transmită, că am fost alături de el zi de zi și văzându-l l-am luat ca exemplu, aceasta este altă discuție. Am muncit și muncesc foarte mult, în timp am fost afectat de foarte multe discuții, lucruri, dar încet, încet am învățat să le ignor”, declara Răzvan Lucescu într-un interviu.

Mircea Lucescu a fost descris de familie ca un tată blând și implicat, dar și un soț devotat pentru Neli, partenera sa de o viață. Răzvan își amintea cu emoție de educația primită în copilărie și de valorile transmise de părintele său.

„Educația pe care am primit-o a fost una absolut normală, în niciun caz severă. Atunci când îmi spunea un lucru, îl făceam în secunda următoare. Nu încercam să îi spun așteaptă. Dacă eram la joacă și îmi spunea “Răzvan, hai la masă”, în momentul acela plecam, lăsam joaca. Am învățat de la el ce înseamnă respectul, pentru muncă, pentru cel de lângă tine”, mărturisea Răzvan Lucescu.

Lecțiile care au modelat o carieră

De-a lungul carierei sale impresionante, Mircea Lucescu a vorbit adesea despre dorința de a fi oferit și mai mult fotbalului. În același timp, își exprima speranța ca fiul său, antrenorul lui PAOK Salonic, să depășească performanțele sale.

„(N.r. Cum s-ar numi cartea lui Mircea Lucescu?) Cu inima plină de fotbal, cam aşa ceva. Cariera mea a fost legată de fotbal, toate reuşitele mele au fost în fotbal, nu pot să diminuez importanţa fotbalului în viaţa mea, e absolut imposibil. Fotbalul mi-a dat foarte mult, şi eu am dat mult. Dar el mi-a dat mult mai mult, aş fi vrut să dau şi eu mai mult, dar mă opresc aici, sper ca Răzvan să dea mai mult. Şi când speranţa moare, jucătorilor le spun, rămâne pasiunea, asta e ultima, ultimul pas, asta te ajută să revii întotdeauna”, declara Mircea Lucescu într-un podcast.

