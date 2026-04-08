Ultimul drum al lui Mircea Lucescu. Trei zile de ceremonii și omagii publice

Funeraliile lui Mircea Lucescu vor avea loc pe parcursul a trei zile în București, conform programului oficial transmis de organizatorul desemnat de familie, Andrei Cristea.

Ceremoniile sunt organizate astfel încât publicul, suporterii și toți cei care doresc să își ia rămas-bun să o poată face în condiții controlate, cu acces etapizat și momente dedicate reculegerii.

Ultimul drum al lui Mircea Lucescu

Evenimentele includ depunerea sicriului la Arena Națională, slujbe religioase, pelerinaj public și înhumarea la Cimitirul Bellu, unul dintre cele mai importante locuri de odihnă pentru personalitățile României.

Prima zi, miercuri, este dedicată depunerii și priveghiului. Preluarea trupului neînsuflețit are loc în cursul zilei, într-un cadru restrâns, rezervat familiei și apropiaților. Începând cu ora 16:30, sicriul este depus la Arena Națională, un loc simbolic pentru cariera lui Mircea Lucescu, care a influențat decisiv fotbalul românesc și internațional.

Publicul are acces între orele 17:00 și 21:00, interval în care cei care l-au admirat pot veni să își prezinte omagiile. La ora 18:00 este programată slujba de priveghi, oficiată în prezența familiei și a invitaților.

Trei zile de ceremonii și omagii publice

A doua zi, joi, Arena Națională rămâne deschisă publicului între orele 10:00 și 20:00. Este ziua dedicată pelerinajului public, în care suporterii și admiratorii pot veni într-un flux organizat pentru a-i aduce un ultim omagiu. Seara, la ora 18:00, va fi oficiată o nouă slujbă religioasă. Organizatorii au stabilit zone distincte pentru familie, invitați și public, pentru a menține ordinea și siguranța pe tot parcursul zilei.

Vineri, în ultima zi a ceremoniilor, cortegiul funerar se deplasează dimineața către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare începe la ora 10:00. După ceremonie, cortegiul pornește spre Cimitirul Bellu, cu sosirea estimată în jurul orei 12:20, moment precedat de onoruri militare.

Înhumarea este programată la ora 13:00, într-o zonă restricționată, rezervată exclusiv familiei și apropiaților, pentru a asigura intimitatea momentului.

