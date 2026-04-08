Reacția lui Dan Negru, după ce Mircea Lucescu s-a stins din viață. Mesajul transmis este impresionant

De: Denisa Crăciun 08/04/2026 | 14:46
Mircea Lucescu s-a stins din viață marți, 7 aprilie. Acesta se afla internat la Spitalul Universitar de Urgență București la secția de Terapie Intensivă. Era conectat la aparate, iar inima sa mai funcționa doar 10%. În urma decesului, sute de mesaje au fost publicate în mediul online. Printre cei care au reacționat este și Dan Negru.

Vestea că Mircea Lucescu a murit a întristat o lume întreagă. Anunțul a fost făcut de reprezentanții spitalului în care se afla la acel moment. În urma comunicatului, oamenii au reacționat imediat, atât oameni din România, cât și de peste hotare. Unul dintre cei afectați de pierderea fostului mare antrenor este chiar Dan Negru. Fostul prezentator a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care apăreau cei doi în timpul unui interviu. De asemenea, el a transmis un mesaj emoționant.

Mircea Lucescu a murit în seara zilei de marți, 7 aprilie. Acesta era internat în spital încă din data de 29 martie, atunci când i s-a făcut rău și a leșinat. Starea sa părea să fie favorabilă, însă vineri, 3 aprilie, chiar în ziua în care urma să fie externat a făcut un infarct. De asemenea, s-a constatat că a suferit multiple AVC-uri, iar inima sa mai funcționa doar 10%. El se afla în comă indusă, conectat la aparate. Din păcate medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

După ce s-a aflat că Il Luce nu mai este printre noi, internetul s-a umplut de mesaje și povești despre selecționer. Prezentatorul Dan Negru este unul dintre ei. Acesta a reacționat la scurt timp după aflarea veștii și a postat pe rețelele de socializare. El a publicat un interviu realizat acum mai mult timp cu Mircea Lucescu, iar alături de filmare apare și o descriere plină de emoție. El a scris că nu mori atunci când trăiești prin alții. Semn că nu îi vină să creadă și nu vrea să accepte că marele fost selecționer al României s-a stins din viață.

E fake news știrea că a murit Lucescu. Nu mori când continui să trăiești în ceilalți…, a transmis prezentatorul.

