Acasă » Știri » Răzvan Fodor, surprins de Irina după Asia Express. Ce se întâmpla acasă când vedeta s-a întors

Răzvan Fodor, surprins de Irina după Asia Express. Ce se întâmpla acasă când vedeta s-a întors

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 20:58
Răzvan Fodor, surprins de Irina după Asia Express. Ce se întâmpla acasă când vedeta s-a întors
Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După două luni de filmări și drumuri obositoare prin Asia, Irina Fodor (37 de ani) a revenit în România și a dispărut complet din online.

Fanii au observat imediat lipsa prezentatoarei, iar acum aceasta a spus adevărul despre perioada în care a ales să stea departe de rețelele sociale.

Ajunsă acasă după experiența Asia Express, Irina Fodor nu s-a grăbit să revină în lumina reflectoarelor. Din contră! Prezentatoarea TV a vrut să recupereze timpul pierdut cu familia și să se bucure de liniștea de acasă, după două luni în care viața ei a fost pe fugă.

Ce a făcut Irina Fodor când s-a întors in Asia

Prezentatoarea a povestit că, imediat după întoarcere, și-a creat propriul ritual de relaxare. Fără evenimente mondene și fără apariții spectaculoase, Irina și-a petrecut serile pe terasa casei, alături de cei dragi.

Sursa foto Social media

„M-am întors de o săptămână din Asia Express și… liniște pe aici, prin online. Scuze, dar am intrat direct în ritualul de readaptare la viața reală. După două luni plecată, tot ce am vrut a fost să stau cu ai mei.

Și parcă nici acum nu mă satur să îi privesc și să îi ascult. În fiecare seară am stat pe terasă, cu toate luminile aprinse în grădină, câte un pahar de vin și povești fără sfârșit. Serile alea care îți repară tot“, a scris Irina pe Instagram.

Cum a fost întâlnirea cu Răzvan Fodor

Prezentatoarea a povestit și cum a fost întâlnirea dintre Irina și Răzvan Fodor după două luni de separare. Cu umorul care a consacrat-o, șatena a lăsat să se înțeleagă că soțul ei a fost extrem de fericit să o vadă din nou.

Mai mult, adevăratul „spectacol” s-a dat chiar la poarta casei, acolo unde Luna, cățelușa familiei, aproape că a pus-o la pământ de bucurie.

„M-am bucurat de toate lucrurile mici:
– că l-am găsit pe Fodor la fel de îndrăgostit… Și suspectez că i-a fost și lui puțin dor de mine. Foarte puțin. Aproape insesizabil.
– că Luna era să mă spulbere când am intrat pe poartă. Ea încă are convingerea fermă că e bichon. Un bichon de peste 50 de kilograme“, a mai scris Irina.

VEZI ȘI: Irina Fodor, dezvăluiri din culisele noului sezon Asia Express! Au ieșit scântei între concurenți: „Atât de brutal”
Chinul prin care trece Răzvan Fodor, în timp ce soția lui filmează pentru Asia Express: ”Nu pot să funcționez!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului
Știri
Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Mediafax
Noi acuzații explozive pentru controversatul influencer Andrew Tate
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
Gandul.ro
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune”
Gandul.ro
Călin Georgescu, mesaj de Rusalii: „România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici. Să...
ULTIMA ORĂ
Boșii de la Pro TV au “reciclat” omul de bază al lui Cătălin Măruță. Au scos “artileria ...
Boșii de la Pro TV au “reciclat” omul de bază al lui Cătălin Măruță. Au scos “artileria grea” pentru noul reality-show “Burlacii: Foc în Paradis”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 mai, de la ora 20.00
Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului
Se schimbă vacanțele românilor! CFR pregătește surpriza sezonului
Bombă la „Neatza”! Dani Oțil a spus cine ar putea sta lângă el în locul lui Răzvan Simion
Bombă la „Neatza”! Dani Oțil a spus cine ar putea sta lângă el în locul lui Răzvan Simion
Trei zodii primesc protecția astrelor până pe 30 iunie. Se pot bucura de bani, reușite și liniște
Trei zodii primesc protecția astrelor până pe 30 iunie. Se pot bucura de bani, reușite și liniște
Marilu a primit o lovitură în instanță în procesul cu Iustin Petrescu. Cererea i-a fost respinsă
Marilu a primit o lovitură în instanță în procesul cu Iustin Petrescu. Cererea i-a fost respinsă
Vezi toate știrile