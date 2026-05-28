Fenomenul Super El Niño ar putea influența vremea la nivel global. Ce spun experții despre efectele posibile

Fenomenul meteo El Niño revine în forță și ar putea da complet peste cap vremea din următoarele luni. Meteorologii avertizează că există semne clare ale formării unui posibil „Super El Niño”, fenomen care ar putea aduce temperaturi sufocante, secetă și furtuni violente în mai multe zone ale lumii, inclusiv în Europa.

Meteorologii au spus că încălzirea puternică a apelor din Oceanul Pacific începe deja să modifice circulația atmosferică globală. Deși cele mai mari schimbări sunt estimate în America de Nord, influența lui El Niño s-ar putea simți și în România.

România, vizată de un nou fenomen meteo

Sud-estul Europei, zonă din care face parte și țara noastră, riscă să fie lovit de episoade de caniculă extremă și perioade lungi de secetă, mai ales în timpul verii. În același timp, zonele montane ar putea avea parte de furtuni violente și schimbări bruște de vreme.

Meteorologii au mai avertizat că temperaturile din Pacific cresc într-un ritm alarmant, iar unele modele climatice arată că fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice din ultimii ani. În plus, apariția unui val uriaș de apă caldă în ocean, cunoscut sub numele de „Kelvin Wave”, confirmă faptul că El Niño se intensifică rapid.

Primele modificări au început deja să apară în prognozele meteo. Meteorologii au declarat că luna iunie ar putea marca începutul unor schimbări importante în atmosferă, iar vara lui 2026 riscă să fie una extrem de dificilă din punct de vedere climatic.

Va fi o căldură insuportabilă

În timp ce anumite regiuni din Statele Unite și Canada ar putea avea temperaturi mai scăzute decât în mod normal, alte zone se pregătesc deja pentru valuri de căldură severe și lipsa precipitațiilor.

Meteorologii au avertizat că El Niño ar putea influența întreaga vară și spun că fenomenele extreme vor deveni tot mai frecvente. În România, asta ar putea însemna zile sufocante, secetă în agricultură și furtuni puternice după perioade lungi de căldură. 2026 ar putea veni cu unele dintre cele mai dificile episoade meteo din ultimii ani.

