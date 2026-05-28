Acasă » Știri » Vremea se schimbă radical! Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni. Ce zone sunt afectate

Vremea se schimbă radical! Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni. Ce zone sunt afectate

De: Alina Drăgan 28/05/2026 | 14:50
Vremea se schimbă radical! Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni. Ce zone sunt afectate
Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vremea se schimbă radical! Un dom de căldură ce a pus stăpânire pe vestul și centrul Europei a ajuns și în România și a adus temperaturi de peste 30 de grade chiar la finalul lunii mai. Însă după zilele cu temperaturi ridicate, acum meteorologii anunță, din nou, o schimbare de registru. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă și o atenționare Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică. Ce zone sunt afectate?

Deși ultimele zile au fost extrem de călduroase, acum vremea se schimbă din nou. ANM a emis mai multe alerte meteo. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, ploi abundente, vijelii cu rafale de până la 90 km/h la munte, descărcări electrice și grindină, în unele regiuni.

Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni

Domul de căldură s-a retras din România, iar acum meteorologii anunță instabilitate atmosferică în mare parte din țară. ANM a emis mai multe alerte meteo și sunt anunțate ploi abundente, grindină și furtuni. În vigoare este o informare de vreme severă, valabilă în intervalul 28 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23.

„Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Vineri (29 mai) vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h”, anunță meteorologii.

De asemenea, în vigoare este și un cod galben de intensificări ale vântului. Specialiștii anunță că pe parcursul zilei de joi, 28 mai, vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70…90 km/h.

Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni /Foto: meteoromania.ro

Vântul va sufla puternic și pe parcursul zilei de vineri, 29 mai. Vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.

 

CITEȘTE ȘI:

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă în luna iunie 2026, în București

Prognoza meteo azi, 28 mai 2026. Oltenia rămâne cea mai fierbinte regiune din țară, în timp ce restul României se răcește

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului
Știri
„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului
Cristina Demetrescu numește zodie care riscă să înceapă vara șomeră! Cine sunt nativii care ar putea fi concediați zilele următoare
Știri
Cristina Demetrescu numește zodie care riscă să înceapă vara șomeră! Cine sunt nativii care ar putea fi concediați…
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute de crescători își așteaptă banii
Adevarul
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia continuă
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: Amendă și permis suspendat pentru șoferii care depășesc un motocultor pe linia...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine...
ULTIMA ORĂ
„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului
„Vă omoară ăștia!” Bătrâna din Târgu Jiu, avertizată înainte să devină victima nepotului
Cristina Demetrescu numește zodie care riscă să înceapă vara șomeră! Cine sunt nativii care ar ...
Cristina Demetrescu numește zodie care riscă să înceapă vara șomeră! Cine sunt nativii care ar putea fi concediați zilele următoare
Culisele colaborării lui Cătălin Măruță cu Radu Ciucă. Pleacă de la Antena 1?
Culisele colaborării lui Cătălin Măruță cu Radu Ciucă. Pleacă de la Antena 1?
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars! Prezentatoarea TV schimbă tabăra după doi ani și e în ...
Geanina Ilieș a plecat de la Antena Stars! Prezentatoarea TV schimbă tabăra după doi ani și e în negocieri cu PRO TV
BANCUL ZILEI | Bărbatul și cei „cinci gemeni”
BANCUL ZILEI | Bărbatul și cei „cinci gemeni”
Scandal după finala Chefi la Cuțite! Bianca Podosu nu s-a mai abținut și a spus tot despre câștigătoarea ...
Scandal după finala Chefi la Cuțite! Bianca Podosu nu s-a mai abținut și a spus tot despre câștigătoarea Marina Luca: „Ești degeaba!”
Vezi toate știrile