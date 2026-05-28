Vremea se schimbă radical! Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni. Ce zone sunt afectate

Vremea se schimbă radical! Un dom de căldură ce a pus stăpânire pe vestul și centrul Europei a ajuns și în România și a adus temperaturi de peste 30 de grade chiar la finalul lunii mai. Însă după zilele cu temperaturi ridicate, acum meteorologii anunță, din nou, o schimbare de registru. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă și o atenționare Cod galben de vânt puternic și instabilitate atmosferică. Ce zone sunt afectate?

Deși ultimele zile au fost extrem de călduroase, acum vremea se schimbă din nou. ANM a emis mai multe alerte meteo. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică, ploi abundente, vijelii cu rafale de până la 90 km/h la munte, descărcări electrice și grindină, în unele regiuni.

Cod galben de ploi abundente, grindină și furtuni

Domul de căldură s-a retras din România, iar acum meteorologii anunță instabilitate atmosferică în mare parte din țară. ANM a emis mai multe alerte meteo și sunt anunțate ploi abundente, grindină și furtuni. În vigoare este o informare de vreme severă, valabilă în intervalul 28 mai, ora 10 – 29 mai, ora 23.

„Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar în regiunile sudice, pe arii restrânse vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. Vineri (29 mai) vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și pe arii restrânse în rest, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h”, anunță meteorologii.

De asemenea, în vigoare este și un cod galben de intensificări ale vântului. Specialiștii anunță că pe parcursul zilei de joi, 28 mai, vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali local vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vântul va sufla puternic și pe parcursul zilei de vineri, 29 mai. Vântul va avea intensificări în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei și în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70….90 km/h.

