Ce relație are Nicoleta Luciu cu soțul ei, Zsolt? A spus adevărul, după 20 de ani

Nicoleta Luciu a vorbit deschis despre dinamica mariajului cu Zsolt Csergo și despre modul în care gesturile mărunte au menținut stabilitatea relației lor.

Cei doi locuiesc de ani buni la Miercurea Ciuc, unde duc o viață discretă alături de cei patru copii, departe de ritmul intens al Capitalei.

Ce relație are Nicoleta Luciu cu soțul ei, Zsolt?

Nicoleta Luciu a povestit că relația lor, începută în urmă cu două decenii, funcționează pe baza respectului reciproc și a unor reguli clare privind timpul petrecut împreună. Ea a subliniat că nu i-a cerut niciodată anumite gesturi, dar acestea au venit firesc.

„Bărbatul meu și acum după 20 de ani de relație, eu nu i-am cerut niciodată treaba asta, îmi trage scaunul la masă. Noi ieșim foarte rar, dar când ieșim, bărbatul meu nu se scoală niciodată de la masă. Dar tu nu ai văzut că e primarul, că e vicepreședintele? Nu te duci să…? Dacă am treabă cu ei, ne vedem mâine la birou sau mă duc la ei la birou. Păi și nu te duci să îi saluți? Știi ce zicea Dana Budeanu. Aia se aranjează toată ziua pentru tine acolo, le parchezi la masă și el se duce să facă business, atunci l-a găsit că avut timp înainte sau mâine. 10 minute. Așa le învăț și eu pe fete. Stați 10 minute la masă, nu a venit fraierul, ați plecat. Dar nu te duci acasă! Iei fetele și te duci frumos în club”.

Declarațiile ei transmit ideea că atenția față de partener cântărește mai mult decât orice apariție publică sau discuție de afaceri, iar această perspectivă contrazice zvonurile privind un posibil divorț.

La 11 ani după retragerea din lumina reflectoarelor și mutarea la Miercurea Ciuc, Nicoleta Luciu a revenit în atenția publicului prin mediul online. Fosta vedetă de televiziune, considerată mult timp una dintre cele mai frumoase femei din showbiz, este acum gazda podcastului „MOM by Nicoleta Luciu”, un proiect în care abordează teme legate de familie, feminitate și experiențe personale.

A spus adevărul, după 20 de ani

Mama celor patru copii – Zsolt jr (17 ani) și tripleții Kim, Karol și Kevin (14 ani) – spune că se simte împlinită, dar recunoaște că adolescenții din viața ei sunt foarte direcți.

„Copii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modelling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă businessul ei din care să facă bani, și un altul de rezervă. Și noi făceam așa când eram tinere: pe lângă școală, mai și prezentam, mai făceam hostess, stăteam la intrare și conduceam invitații. Nu ne era rușine cu munca!”, a spus aceasta.

În paralel cu discuțiile despre familie și carieră, au reapărut și vechile speculații privind presupusa apropiere dintre Nicoleta Luciu și Sile Cămătaru. Acesta a clarificat public situația, afirmând că între ei nu a existat o relație amoroasă, ci doar o amiciție.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău.”

Declarațiile lui au circulat rapid, alimentând din nou interesul public pentru subiect. În timp ce afirmațiile lui Sile Cămătaru erau intens comentate, Nicoleta Luciu se afla live pe TikTok alături de Lucian Viziru. Un utilizator i-a cerut părerea despre declarațiile interlopului, însă, deși saluta și răspundea tuturor celor prezenți, vedeta a ales să ignore complet acel mesaj. Momentul a fost remarcat de urmăritori și a generat noi discuții despre motivele pentru care nu a dorit să comenteze.

