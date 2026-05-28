Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge. Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații

Andreea Bălan a oferit primele clarificări legate de absența lui Petrișor Ruge din echipa ei și de la nunta cu Victor Cornea, după ce fanii au observat că dansatorul nu mai apare în imaginile recente de la repetiții.

Deși reacția artistei a fost extrem de scurtă, aceasta a alimentat și mai mult curiozitatea publicului, în contextul în care colaboratorul ei apropiat a lipsit atât de la evenimentul privat, cât și de la ultimele concerte.

Andreea Bălan rupe tăcerea despre Petrișor Ruge

O filmare din sala de antrenamente a declanșat un val de întrebări în mediul online, mulți dintre urmăritori remarcând imediat dispariția lui Petrișor Ruge din proiectele artistei. După ani întregi în care au apărut constant împreună pe scenă, absența lui a ridicat semne de întrebare, mai ales că nu a fost prezent nici la nunta cântăreței cu Victor Cornea. În urma insistențelor publicului, Andreea Bălan a oferit o primă reacție, fără a intra însă în detalii.

Artista a publicat imagini de la repetițiile pentru spectacolele viitoare, însoțite de un mesaj despre beneficiile dansului și rolul lui în menținerea echilibrului emoțional. Ea a explicat că mișcarea contribuie la starea de bine și la eliberarea hormonilor fericirii, subliniind importanța acestei activități în viața ei.

„Atunci când dansăm, creierul eliberează endorfine și serotonină, hormonii fericirii. De aceea, după câteva minute de dans, te simți mai liber, mai energic și mai conectat cu tine. Dansul nu este doar mișcare, ci este terapie, emoție, energie și bucurie în cea mai frumoasă formă. Aveți aici câteva imagini de la repetițiile de aseară și azi ne vedem la Romexpo la ora 21′, a transmis artista pe Instagram.

Mesajul despre dans care a aprins și mai multe speculații

În comentarii, însă, atenția fanilor s-a mutat rapid asupra lipsei lui Petrișor Ruge, ceea ce a generat numeroase speculații privind o posibilă ruptură profesională sau personală. Deși mulți au apreciat forma fizică și energia artistei, întrebările despre dansator au dominat discuțiile. Primele suspiciuni au apărut încă din ziua nunții, pe 10 mai, când acesta nu a fost văzut la eveniment, iar de atunci internauții au continuat să ceară explicații.

Întrebată direct ce s-a întâmplat, Andreea Bălan a răspuns scurt:

„Nu s-a întâmplat nimic”.

Replica ei, deși clară, nu a reușit să calmeze curiozitatea publicului, mai ales că dansatorul nu a participat nici la ultimul concert major al artistei. Ulterior, un utilizator a explicat într-un comentariu motivul absenței lui Petrișor Ruge de la nuntă, susținând că acesta ar fi participat în aceeași zi la nunta surorii sale. Conform mesajului, cele două evenimente au avut loc simultan, iar el ar fi ales să fie alături de familie.

„A fost la nunta surorii lui, care a fost în aceeași zi cu nunta Andreei’, a scris fanul în mediul online.

