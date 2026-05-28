Turist rănit de urs pe Transfăgărășan. Autoritățile au emis Ro‑Alert

Un turist bulgar a ajuns la spital după ce a fost rănit de o ursoaică pe Transfăgărășan, în zona Barajului Vidraru, după ce i‑a aruncat hrană din mașină. Animalul, aflat împreună cu puiul ei, s‑a apropiat de autoturism și a atacat brusc, mușcându‑l pe bărbat de brațul stâng.

Incidentul a fost surprins atât de un martor aflat într‑o mașină din spate, cât și de cei din vehiculul turistului. În imagini se observă cum grupul îi aruncă pâine ursoaicei de pe marginea drumului, în timp ce se amuză de reacția animalului. Într‑un moment de neatenție, ursoaica se repede spre portieră, iar atacul este filmat chiar din interiorul mașinii.

Bărbatul de 46 de ani a mers singur până la postul de jandarmerie din apropiere, unde a cerut ajutor. Un jandarm a sunat la 112, iar un echipaj medical a intervenit imediat.

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru pentru acordarea îngrijirilor medicale unui turist de cetăţenie străină care, din primele informaţii, ar fi fost muşcat de mână de un urs”, a transmis ISU Argeș.

Reprezentanții instituției au precizat că victima era conștientă și cooperantă în momentul preluării.

Autoritățile au emis Ro‑Alert

Rănitul a fost dus mai întâi la spitalul din Curtea de Argeș, apoi transferat la Pitești, la chirurgie plastică și reparatorie, unde urmează să fie operat. În aceeași seară, alți doi oameni – un român și un turist german – au ajuns la spital cu răni provocate de urși.

Autoritățile au emis un mesaj Ro‑Alert pentru a avertiza turiștii aflați în zonă. Situația reaprinde discuțiile despre rezervația pentru urșii‑problemă, proiect care trebuia finalizat în localitatea Timiș, județul Brașov. Deși investiția este finanțată din fonduri europene, lucrările sunt întârziate. Ministerul Mediului și Regia Pădurilor Kronstadt susțin că terenul mlăștinos necesită consolidări suplimentare, ceea ce ar prelungi termenul cu încă șase luni.

Între timp, hrănirea urșilor rămâne o practică frecventă, deși legea prevede amenzi între 10.000 și 30.000 de lei. Sancțiunile pot fi aplicate doar dacă persoana este surprinsă în flagrant sau de camere de supraveghere, lucru care face ca mulți turiști să scape nepedepsiți. Organizațiile de mediu critică constant lipsa de implicare a autorităților în gestionarea situației.

