Cristina Demetrescu numește zodie care riscă să înceapă vara șomeră! Cine sunt nativii care ar putea fi concediați zilele următoare

Horoscop. Astroloaga Cristina Demetrescu a prezentat horoscopul pentru perioada 25-31 mai și a venit cu avertismente serioase pentru anumite zodii. Unii nativi sunt la un pas de conflicte uriașe la job, iar alții riscă să intre în vară fără loc de muncă!

Cristina Demetrescu a anunțat că unele zodii se vor confrunta cu schimbări bruște, tensiuni, decizii grele și situații total neașteptate. Luna Plină în Săgetător vine cu energie puternică și dorință de libertate, dar și cu haos pentru cei care nu își pun ordine în viață. Comunicarea devine cheia în această perioadă, iar multe zodii trebuie să fie extrem de atente la ce spun și cum reacționează.

Berbec

Berbecii intră într-o săptămână de foc. Drumuri, acte, telefoane, întâlniri și probleme apărute din senin îi vor ține într-o continuă agitație. Vor avea senzația că aleargă non-stop și că nu mai reușesc să țină pasul cu tot ce au de făcut.

Taur

Pentru Tauri, banii devin motiv de stres. Cristina Demetrescu spune că mulți dintre acești nativi se gândesc serios la un al doilea job sau la schimbări importante în carieră. Unele pierderi sau dezamăgiri îi pot împinge să ia decizii radicale.

Gemeni

Gemenii sunt printre norocoșii perioadei. Reușesc să întoarcă orice situație în avantajul lor și scapă elegant din conflicte sau tensiuni. Farmecul personal și vorbele bine alese îi ajută să obțină exact ce își doresc.

Horoscop. Rac

Racii primesc un semnal de alarmă. Oboseala acumulată în ultimele săptămâni începe să își spună cuvântul, iar nervii pot ceda în orice moment. Astrologul le recomandă să se liniștească și să nu mai tragă de ei peste limită.

Leu

Leii sunt în centrul atenției și au agenda plină. Evenimentele, întâlnirile și aparițiile publice îi obligă să fie atenți la imagine și la modul în care se comportă. O singură reacție greșită le poate strica planurile.

Fecioară

Fecioarele trebuie să facă față unor tensiuni serioase la serviciu. Cei aflați în funcții importante vor avea de luat decizii delicate și de împăcat oameni cu păreri complet diferite.

Balanță

Balanțele sunt mai confuze ca niciodată. Unele visează deja la vacanță și relaxare, în timp ce altele se confruntă cu alegeri importante care le pot schimba viitorul.

Scorpion

Scorpionii intră în discuții complicate legate de bani, moșteniri sau împărțirea unor bunuri. Situațiile tensionate îi obligă să fie foarte atenți la fiecare pas.

Horoscop. Săgetător

Săgetătorii simt că nu mai suportă rutina și vor schimbare imediat. Chiar și așa, responsabilitățile nu dispar, iar promisiunile făcute trebuie respectate.

Capricorn

Capricornii sunt zodia vizată de cele mai dure avertismente! Volumul uriaș de muncă, stresul și tensiunile acumulate pot duce la probleme serioase în carieră. Unii nativi riscă să înceapă vara șomeri, dacă nu își schimbă rapid atitudinea și modul de lucru.

Vărsător

Vărsătorii trebuie să fie atenți în dragoste. Tendința de a juca la două capete sau de a asculta prea mult părerile celor din jur le poate aduce complicații neașteptate.

Pești

Pentru Pești, problemele apar chiar la locul de muncă. Neînțelegerile cu șefii și presiunea din ultima perioadă îi pot aduce în pragul unei crize profesionale.

Cristina Demetrescu anunțat ce le așteaptă pe zodii și pe plan amoros. Venus în Rac favorizează relațiile serioase și dorința de stabilitate, însă aventurile și jocurile duble pot exploda exact când nimeni nu se așteaptă.

