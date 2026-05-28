Cristi Minculescu a rămas fără cuvinte la Arenele Romane! Nadia Comăneci a oprit pentru câteva secunde concertul Iris: “Pur și simplu ți se taie răsuflarea”

În weekend a avut loc concertul aniversar „Iris 45+1” de la Arenele Romane, un eveniment încărcat de emoție, nostalgie și energie rock autentică. Unul dintre cele mai speciale momente ale serii a fost mesajul video transmis de Nadia Comăneci, surpriza care l-a lăsat fără cuvinte pe Cristi Minculescu. „Zâna de la Montreal” le-a transmis gânduri speciale artiștilor, iar reacția publicului a fost una pe măsură. CANCAN.RO a stat de vorbă cu legendarul artist, care ne-a făcut mărturisiri sincere despre sacrificiile făcute pentru muzică, perioada grea a transplantului, generația nouă de rockeri și emoțiile care îl încearcă și astăzi când urcă pe scenă.

După zeci de ani pe scenă, unul dintre cele mai emoționante momente a fost sprijinul fanilor în perioada grea de sănătate, când o scrisoare i-a rămas în minte: „Noi nu te lăsăm să pleci, pentru că fără vocea ta, tinerețea noastră rămâne mută.”

„Prețul cel mai mare l-a plătit familia”

CANCAN.RO: Cum vedeți scena rock din România în momentul acesta? Mai vine puternic din urmă noua generație?

Cristi Minculescu: Scena de la noi e vie, asta e cel mai important. Rock-ul nu moare, indiferent de câte ori i s-a semnat certificatul de deces prin birourile caselor de discuri. Vin trupe tinere, copii cu o tehnică incredibilă, care cântă la instrumente mult mai bine decât o făceam noi la început, pentru că au și alte condiții. Însă le spun mereu: tehnica fără „pânză”, fără carismă și fără mesaj nu trece rampa. Generația nouă vine puternic, dar trebuie să înțeleagă că publicul de rock simte imediat dacă ești fals. Dacă pui sufletul pe tavă, ai o șansă să rămâi acolo sus.

CANCAN.RO: Ați avut vreodată o întâmplare funny sau neașteptată pe scenă, chiar în timpul concertului?

Cristi Minculescu: Sunt foarte multe, dar o fază memorabilă a fost când am căzut de pe o scenă care nu era bine fixată, m-am dus direct în hău, dar m-am ridicat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și am continuat să cânt. Publicul a crezut că e parte din regie!

CANCAN.RO: Ce sacrificii a cerut viața de artist de-a lungul anilor?

Cristi Minculescu: Prețul cel mai mare l-a plătit familia. Să fii mereu pe drumuri, plecat în turnee cu lunile, înseamnă să pierzi momente importante din viața copiilor, din viața de acasă. Sănătatea a fost și ea pusă la grea încercare, știți bine momentele de cumpănă prin care am trecut.

„Cristi, noi nu te lăsăm să pleci!”

CANCAN.RO: Care este cel mai emoționant mesaj primit vreodată de la un fan?

Cristi Minculescu: Am primit mii de scrisori și mesaje, dar cele mai cutremurătoare sunt cele legate de momentele mele de boală. Când am avut transplantul de ficat, mii de oameni s-au rugat pentru mine. Un fan mi-a scris atunci o scrisoare scurtă: „Cristi, noi nu te lăsăm să pleci, pentru că fără vocea ta, tinerețea noastră rămâne mută.” Asta te dărâmă și te ridică în același timp. Îți dai seama că nu mai ești doar un simplu solist, ci faci parte din coloana sonoră a vieții lor.

CANCAN.RO: Dacă ați putea invita orice artist din lume să cânte cu IRIS, cine ar fi?

Cristi Minculescu: Robert Plant de la Led Zeppelin sau „Whitesnake” (David Coverdale). Ei au fost zeii mei, de la ei am învățat ABC-ul rock-ului și cum se stăpânește o scenă. Să împart microfonul cu Plant pe o piesă ca „Whole Lotta Love”… cred că s-ar opri timpul în loc.

CANCAN.RO: Ce a însemnat pentru voi concertul de la Arenele Romane comparativ cu alte concerte aniversare?

Cristi Minculescu: Arenele Romane au o magie aparte, un aer de amfiteatru antic unde energia se concentrează ca într-o arenă de gladiatori. Fiecare concert aniversar acolo e ca o reîntoarcere acasă. Comparativ cu stadioanele mari, Arenele îți oferă acea intimitate uriașă: ești în fața a mii de oameni, dar îi vezi în ochi și le simți respirația. A fost o explozie de nostalgie și forță pură.

CANCAN.RO: Există vreun lucru pe care publicul încă nu îl știe despre voi?

Cristi Minculescu: Lumea ne vede ca pe niște „monștri sacri” stâncoși, dar adevărul e că în culise avem tabieturile noastre foarte pământene. De exemplu, înainte de spectacole e o liniște deplină, fiecare se concentrează în felul lui, iar eu am nevoie de câteva momente de izolare totală. Ah, și un secret: deși cântăm rock greu, ne plac foarte mult meciurile de fotbal bune și suntem capabili să ne certăm ore în șir din cauza unei faze cu ofsaid!

La concertul aniversar IRIS 45+1 de la Arene, emoția a atins un alt nivel în momentul în care Nadia Comăneci le-a transmis un mesaj video special artiștilor, gest care i-a lăsat fără cuvinte pe membrii trupei. Legenda gimnasticii mondiale le-a transmis gânduri speciale rockerilor români.

„Pur și simplu ți se taie răsuflarea”

CANCAN.RO: Cum a fost pentru voi momentrul venit din partea Nadiei Comăneci?

Cristi Minculescu: Când vezi că o legendă planetară precum Nadia Comaneci, omul care a rescris istoria sportului mondial și a dus numele României peste tot în lume, își rupe din timpul ei ca să ne trimită un mesaj video la concertul Iris 45+1, pur și simplu ți se taie răsuflarea. Rămâi fără cuvinte, și știți bine că mie nu mi se întâmplă des asta! Pentru noi, pentru mine și pentru băieți, a fost un moment de o emoție incredibilă. Să primești urări de la „Zâna de la Montreal”, de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii, este o onoare care te copleșește, dar care îți dă și o energie fantastică. Îți dai seama că munca ta de zeci de ani a atins inimile unor oameni uriași. Faptul că a fost alături de noi, fie și prin acel ecran, ne obligă să mergem mai departe cu aceeași pasiune. Îi mulțumim din tot sufletul pentru generozitate și pentru vorbele frumoase!

CITEȘTE ȘI: Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești

NU RATA: S-au dezlănțuit ultrașii din showbiz! Dan Bittman, Jean de la Craiova, Felicia Filip și Aurelian Temișan se duelează ca-n peluză: „Ori ai suflet de câine, te implici, ori, dacă nu, du-te în …..”