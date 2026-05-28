Programul supermarketurilor de Rusalii și 1 iunie. Când vor fi deschise magazinele

S-a aflat ce program vor avea supermarketurile, mall-urile și instituțiile de Rusalii (31 mai) și de Ziua Copilului (1 iunie). Românii care vor să facă cumpărături în aceste zile trebuie să se grăbească, deoarece programul va fi mai scurt decât în mod normal.

31 mai și 1 iunie sunt zile libere legale, iar instituțiile statului, băncile și multe companii își suspendă activitatea. Românii intră astfel într-un weekend prelungit, iar magazinele își adaptează programul pentru valul de clienți. În aceste două zile, marile magazine de tip supermarket se vor deschide la ora 7:00 sau 10:00 și se vor închide la ora 22:00.

Ce program vor avea supermarketurile de Rusalii

Supermarketurile (Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, Profi) vor avea programul între: 07:00 – 21:00 / 22:00. Magazinele din mall-uri și food court-ul vor fi deshise între 10:00 – 22:00. Pe scurt, nu se închide nimic complet, dar totul merge „pe modul de weekend”, cu mici variații de orar de la un lanț la altul.

Rusaliile sunt una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox, celebrate la 50 de zile după Paște.

În tradiția populară, Rusaliile sunt asociate cu spiritul Sfintei Treimi, dar și cu o serie de obiceiuri și superstiții. În unele zone ale țării, există credința că „ielele” sau „rusaliile” sunt spirite rele care pot aduce necazuri celor care nu respectă sărbătoarea, motiv pentru care oamenii evită munca grea în aceste zile.

Din punct de vedere religios, Rusaliile marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor, fiind considerate „ziua nașterii Bisericii”. De Rusalii, mulți români pleacă în vacanță sau se văd cu prietenii și familia.

Zile libere în 2026

Anul 2026 vine cu 16 zile libere legale, multe dintre ele fiind în timpul săptămânii, ceea ce înseamnă mai multe șanse de mini-vacanțe. Printre cele mai importante:

31 mai – Rusaliile (duminică);

1 iunie – Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii (luni)

15 august – Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă);

30 noiembrie – Sfântul Andrei (luni);

1 decembrie – Ziua Națională a României (marți);

25 decembrie – prima zi de Crăciun (vineri);

26 decembrie – A doua zi de Crăciun (sâmbătă).

VEZI ȘI: Câte zile libere sunt de Rusalii în 2026. Sărbătoarea care aduce o minivacanță pentru mulți români

Cât costă o noapte de cazare pe Valea Prahovei de Rusalii. Prețurile au crescut în Sinaia, Bușteni și Predeal