Alex, pompierul de 22 de ani care a murit pe DN6, a fost condus pe ultimul drum. Momentul care a făcut pe toată lumea să plângă

Zeci de oameni au venit să își ia rămas-bun de la Alex, tânărul pompier de doar 22 de ani care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier pe DN6. Durerea a fost uriașă, iar întreaga comunitate a fost zguduită de vestea morții sale.
Astăzi, 28 mai, în comuna Svinița, Alexandru a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegii din cadrul ISU, care nu au putut ascunde emoția în fața pierderii fulgerătoare. Atmosfera de la capela din comuna Svinița a fost una apăsătoare, iar lacrimile au curs neîncetat pe tot parcursul ceremoniei.
Tânărul pompier era cunoscut ca un băiat dedicat și pasionat de meseria sa, iar dispariția lui a lăsat un gol imens în rândul celor care l-au cunoscut. Pentru mulți, vestea tragediei a venit ca un șoc.
Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost gestul făcut de prietenii lui Alex. Aceștia au venit îmbrăcați în tricouri negre, inscripționate cu numărul 10 – numărul pe care tânărul îl purta cu mândrie pe terenul de fotbal, sportul său preferat.
De asemenea, colegii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență i-au adus ultimele onoruri militare. Aceștia au format un cordon de onoare, în semn de respect pentru cel care și-a dedicat viața salvării altora. În momentul despărțirii, sirenele autospecialelor au răsunat pentru ultima dată în memoria lui Alex, un gest simbolic care a amplificat și mai mult emoția celor prezenți.
Alexandru Drăguța a fost grav rănit în urma unui accident rutier și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost menținut în comă indusă. Tânărul a murit după 10 zile de spitalizare. Tragedia s-a produs după ce un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, a încercat o depășire pe linie continuă.
În timpul manevrei, acesta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu mașina în care se afla Alex, tânărul de doar 22 de ani.
