Alex, pompierul de 22 de ani care a murit pe DN6, a fost condus pe ultimul drum. Momentul care a făcut pe toată lumea să plângă

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 16:37
Zeci de oameni au venit să își ia rămas-bun de la Alex, tânărul pompier de doar 22 de ani care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier pe DN6. Durerea a fost uriașă, iar întreaga comunitate a fost zguduită de vestea morții sale.

Astăzi, 28 mai, în comuna Svinița, Alexandru a fost condus pe ultimul drum de familie, prieteni și colegii din cadrul ISU, care nu au putut ascunde emoția în fața pierderii fulgerătoare. Atmosfera de la capela din comuna Svinița a fost una apăsătoare, iar lacrimile au curs neîncetat pe tot parcursul ceremoniei.

Momente emoționante la înmormântarea lui Alex

Tânărul pompier era cunoscut ca un băiat dedicat și pasionat de meseria sa, iar dispariția lui a lăsat un gol imens în rândul celor care l-au cunoscut. Pentru mulți, vestea tragediei a venit ca un șoc.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost gestul făcut de prietenii lui Alex. Aceștia au venit îmbrăcați în tricouri negre, inscripționate cu numărul 10 – numărul pe care tânărul îl purta cu mândrie pe terenul de fotbal, sportul său preferat.

De asemenea, colegii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență i-au adus ultimele onoruri militare. Aceștia au format un cordon de onoare, în semn de respect pentru cel care și-a dedicat viața salvării altora. În momentul despărțirii, sirenele autospecialelor au răsunat pentru ultima dată în memoria lui Alex, un gest simbolic care a amplificat și mai mult emoția celor prezenți.

Cum a murit tânărul pompier

Alexandru Drăguța a fost grav rănit în urma unui accident rutier și a fost transportat de urgență la spital, unde a fost menținut în comă indusă. Tânărul a murit după 10 zile de spitalizare. Tragedia s-a produs după ce un bărbat de 37 de ani, polițist în cadrul IPJ Mehedinți, aflat la volanul unui BMW X5, a încercat o depășire pe linie continuă.

În timpul manevrei, acesta a pierdut controlul volanului, a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu mașina în care se afla Alex, tânărul de doar 22 de ani.

