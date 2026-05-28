Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ecou

De: David Ioan 28/05/2026 | 17:34
Jennifer Zeng a distribuit pe platformele chineze o fotografie cu două femei care serveau la banchetul oficial organizat de Partidul Comunist Chinez în onoarea președintelui Donald Trump, susținând că aceleași persoane apar și în imagini „în uniformă” care circulă intens în mediul online.

Ea afirmă că Beijingul ar fi folosit personal deghizat pentru a supraveghea delegația americană, inclusiv lideri din tehnologie, iar una dintre femeile aflate în spatele lui Elon Musk ar fi, potrivit ei, o ofițeră activă a armatei chineze.

Bloggerul a mai lansat acuzații la adresa Beijingului și în trecut. În 2023, Zeng a susținut că Partidul Comunist Chinez ar fi fost implicat în uciderea militantului Khalistani Hardeep Singh Nijjar în Canada, declarând că „scopul Chinei era să dea vina pe India, creând tensiuni între India și Occident.”

Într-o altă postare, Zeng a identificat-o pe femeia din spatele lui Musk drept maiorul Cheng Cheng, comandant de batalion și coautoare a unor manuale operaționale pentru ceremoniile militare ale Chinei. Ea susține că imaginile cu Cheng Cheng în uniformă sunt deja cunoscute în mediul online chinezesc, ceea ce ar alimenta suspiciunile privind rolul real al acesteia la banchet.

Într-un mesaj separat, Zeng a afirmat:

„Cred că Cheng Cheng avea o armă sau ceva sub rochia ei roșie.”

Acuzațiile n-au rămas fără ecou

Declarația a alimentat discuțiile despre posibile tactici de supraveghere folosite de Beijing, în contextul în care China este acuzată de ani de zile că utilizează agenți sub acoperire pentru a monitoriza ținte occidentale.

Specialiști în securitate au amintit că Beijingul are un istoric de infiltrare în medii politice și corporative occidentale, inclusiv prin cazuri precum cel al lui Fang Fang, suspectată că ar fi vizat politicieni americani din California.

De asemenea, serviciile occidentale au avertizat în mod repetat asupra prezenței unor actori statali chinezi în companii de tehnologie și în cercuri diplomatice, sub aparențe obișnuite.

