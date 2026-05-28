„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție

Dana Hauer (42 de ani), cunoscută ca „Pisi” din telenovela „Inimă de Țigan”, trece printr-un adevărat coșmar. Fosta actrița a povestit că este terorizată de un vecin periculos și că poliția nu a luat nicio măsură.

Dana Hauer a devenit cunoscută după ce a interpretat-o pe „Pisi” în „Inimă de Țigan”, telenovela care făcea furori în anii 2000. În serial, ea era partenera marelui actor Florin Zamfirescu. Recent, aceasta a revenit în lumina reflectoarelor, dar nu cu un nou proiect, ci cu o problemă gravă.

Dana Hauer trăiește un adevărat coșmar

Fosta actriță a povestit că un vecin o urmărește pe ea și pe copiii săi și că întreaga situație o afectează emoțional. Blodina a spus că a apelat la autorități, dar că acestea nu au luat măsuri concrete împotriva bărbatului. Dana Hauer a mai precizat că și alți vecini sunt îngrijorați din cauza acestui om periculos.

„Totul a început acum 7 luni, când lucram la club ca să-l deschid. Venea acolo și făcea poze, la acoperiș, la tot. A făcut reclamație la ITM. I-am făcut reclamație la poliție și mi-a venit un document în care mi s-a spus că nu au ce să-i facă, că e normal să pună girofar pe bicicletă.

Nu a lucrat o zi în viața lui, nu a avut niciodată soție, copii, ca să-și ocupe timpul. Depune sute de reclamații. Îmi e teamă de el. Ne filmează cu drona în curte, la bar, peste tot. Are o dronă profesională și filmează în curtea mea. Plângerea la Poliția Veterinară a fost realizată cu poze pe care le-a făcut câinilor mei, în curtea mea. Pozele au fost făcute cu drona”, a declarat Dana Hauer, la Viața fără filtru.

A făcut nenumărate plângeri la poliție

Blondina a spus că acest vecin le-ar fi fotografiat buletinele oamenilor din sat, atunci când a făcut parte din comisia de votare. Ea a declarat a depus plângere la poliție inclusiv pentru hărțuire, dar că totul a fost în zadar. Fosta actriță a precizat că a avut probleme și cu Primăria din cauza lui și că nu se mai poate așa.

„Acest individ a fost în comisia de votare a satului. El ne-a făcut poze la buletine tuturor din sat, iar toate plângerile pe care le face conțin CNP-urile noastre. Am făcut cu toții plângere pentru faptul că ne folosește datele cu caracter personal. Știți care a fost răspunsul? Că domnul are voie să folosească datele cu caracter personal dacă sunt folosite la poliție. Eu am două tomberoane în fața casei. A căutat noaptea în gunoi, a luat două colete pe care era scrisă adresa mea și a aruncat gunoaiele pe câmp. Mi-a făcut poză și a trimis-o la primărie. Primăria m-a sunat să mă amendeze. I-am făcut plângere penală pentru hărțuire acum 4 luni și nu s-a întâmplat nimic”, a adăugat actrița.

