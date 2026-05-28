BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?

Am pregătit o selecție de bancuri savuroase care îți vor aduce zâmbetul pe buze și te vor face să uiți, măcar pentru câteva minute, de stresul cotidian. Glumele sunt amuzante și îți vor face o zi mai bună.

– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?

– Din respect profesional!

Alte bancuri amuzante

Trei vulturi făceau bungee jumping.

Sare unu’ de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile.

Sare al doilea, sare al treilea…

— Mamă, ce cool a fost, zice unu’, hai să mai sărim o dată. Sus apare ursu’.

— Băi, ce faceți voi aici?

— Bungee jumping.

— Vreau și eu!

— Păi hai, sari.

Sare ursu’ în același timp cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs:

— Bă, da’ tu ai aripi?

— Nu, n-am…

— Mamă, ce cool e ursu’!

Un ardelean într-un magazin ca să cumpere un termos.

Vânzătoarea îi arată unul:

– Uite, bade, termosul ăsta e foarte bun: vara ține ceaiul rece, iar iarna îl ține cald.

Ardeleanul se scarpină după ureche, nedumerit:

– Apăi de, cucoană, dacă zici că-i bun, iaca l-oi lua.

– Da’, lămurește-mă și pe mine: de unde dracu’ știe termosu’ ăsta când îi vară și când îi iarnă?

Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport.

Șoferu’ ia bagajele, le bagă în portbagaj (și nu erau chiar puține).

După asta, văzându-l pe Papă așteptând, îi spune:

— Sfinția Ta, vă rog să poftiți.

— Știi, fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să conduc… Lasă-mă de data asta tu, te rog.

— Ohh, e imposibil. Mi-aș pierde jobul.

— Te rog, și să știi că sunt extrem de generos…

Șoferu’, până la urmă, cedează.

Papa la volan. Talpă. 120 km la oră

Șoferu’:

— Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde poliția.

Papa, blană. 160 km/h.

În spate, mașina poliției. Papa lasă geamul în jos.

Vine polițaiul, salută și se întoarce la mașina de poliție.

Ia stația:

— Sunt 1435. Dă-mi-l pe șefu’.

— Care-i treaba, bă?

— Șefu’, nu știu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.

— Arde-l.

— Nu cred că pot, e tare.

— Cine e, bă, primaru’?

— Nuu, mai important.

— Un guvernator, senator, ceva?

— Maaai tare!!!

— Cine, bă?

— Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Bărbatul și cei „cinci gemeni”

BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui