Acasă » Bancuri » BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?

BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?

De: Andreea Stăncescu 28/05/2026 | 17:35
BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
Bancul care te va amuza astăzi
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Am pregătit o selecție de bancuri savuroase care îți vor aduce zâmbetul pe buze și te vor face să uiți, măcar pentru câteva minute, de stresul cotidian. Glumele sunt amuzante și îți vor face o zi mai bună. 

– De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
– Din respect profesional!

Alte bancuri amuzante

Trei vulturi făceau bungee jumping.
Sare unu’ de pe stâncă, cade vreo 100 de metri și cu 5 metri înainte de sol deschide aripile.
Sare al doilea, sare al treilea…
— Mamă, ce cool a fost, zice unu’, hai să mai sărim o dată. Sus apare ursu’.
— Băi, ce faceți voi aici?
— Bungee jumping.
— Vreau și eu!
— Păi hai, sari.
Sare ursu’ în același timp cu vulturii și după vreo 50 de metri un vultur îl întreabă pe urs:
— Bă, da’ tu ai aripi?
— Nu, n-am…
— Mamă, ce cool e ursu’!

Un ardelean într-un magazin ca să cumpere un termos.
Vânzătoarea îi arată unul:
– Uite, bade, termosul ăsta e foarte bun: vara ține ceaiul rece, iar iarna îl ține cald.
Ardeleanul se scarpină după ureche, nedumerit:
– Apăi de, cucoană, dacă zici că-i bun, iaca l-oi lua.
– Da’, lămurește-mă și pe mine: de unde dracu’ știe termosu’ ăsta când îi vară și când îi iarnă?

Vine limuzina să-l ia pe Papă de la aeroport.
Șoferu’ ia bagajele, le bagă în portbagaj (și nu erau chiar puține).
După asta, văzându-l pe Papă așteptând, îi spune:
— Sfinția Ta, vă rog să poftiți.
— Știi, fiule, pe mine nu mă lasă niciodată să conduc… Lasă-mă de data asta tu, te rog.
— Ohh, e imposibil. Mi-aș pierde jobul.
— Te rog, și să știi că sunt extrem de generos…
Șoferu’, până la urmă, cedează.
Papa la volan. Talpă. 120 km la oră
Șoferu’:
— Sfinția Ta, vă rog, puțin mai ușor, ne prinde poliția.
Papa, blană. 160 km/h.
În spate, mașina poliției. Papa lasă geamul în jos.
Vine polițaiul, salută și se întoarce la mașina de poliție.
Ia stația:
— Sunt 1435. Dă-mi-l pe șefu’.
— Care-i treaba, bă?
— Șefu’, nu știu ce să fac. Am prins pe cineva cu 160 la oră.
— Arde-l.
— Nu cred că pot, e tare.
— Cine e, bă, primaru’?
— Nuu, mai important.
— Un guvernator, senator, ceva?
— Maaai tare!!!
— Cine, bă?
— Cred că-i Dumnezeu, că Papa-i conduce mașina.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Bărbatul și cei „cinci gemeni”

BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui
Bancuri
BANC | Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui
BANC | Albert Einstein, despre durerea de cap la femei
Bancuri
BANC | Albert Einstein, despre durerea de cap la femei
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și...
ULTIMA ORĂ
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i ...
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ...
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ecou
Test de perspicacitate | Găsiți iepurele înaintea vânătorului (5 secunde)!
Test de perspicacitate | Găsiți iepurele înaintea vânătorului (5 secunde)!
Vezi toate știrile