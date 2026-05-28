Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav

Fostul gimnast Gaël Da Silva s-a stins din viață marți dimineață, în urma unui accident rutier. Avea doar 41 de ani și era o figură cunoscută în mediul sportiv francez. Fostul internațional, cunoscut de apropiați sub porecla „Gaou”, participase în urmă cu doar câteva zile la Campionatele Franței pe echipe desfășurate la Amiens.

Vestea a căzut ca un șoc mai ales pentru foștii săi colegi și antrenori, în condițiile în care Da Silva participase recent la Campionatele Franței pe echipe, desfășurate la Amiens, unde fusese prezent în formă bună și rămăsese activ în comunitatea gimnasticii.

Născut în decembrie 1984, la Vaulx-en-Velin, sportivul lasă în urmă o familie îndurerată: soția sa, Camille, și cei trei copii ai cuplului.

Specializat în exercițiile la sol, Gaël Da Silva a avut o carieră marcată de ambiție, dar și de ghinioane repetate. De-a lungul anilor, a trecut prin mai multe accidentări serioase care i-au pus de multe ori în pericol parcursul sportiv.

Unul dintre cele mai grele momente a venit în 2004, când o accidentare gravă la genunchi l-a scos din calculele pentru Jocurile Olimpice de la Atena. În aceeași perioadă, a fost implicat și într-un accident de motocicletă, care i-a complicat și mai mult revenirea.

Chiar și după aceste episoade dificile, sportivul nu a renunțat la marea lui pasiune. A trecut prin intervenții chirurgicale și luni întregi de recuperare, reușind să revină la nivel înalt în gimnastică și să își continue cariera internațională.

Apogeul carierei sale

Un moment important din parcursul său a fost participarea la Campionatele Mondiale de la Rotterdam din 2010, unde a contribuit la clasarea echipei Franței pe locul cinci, un rezultat notabil pentru delegația sa. Apogeul carierei a venit în 2012, când Gaël Da Silva a câștigat medalia de bronz la sol la Campionatele Europene de la Montpellier. Performanța a fost cu atât mai importantă cu cât a reprezentat singura medalie a Franței la acea ediție.

Rezultatul i-a adus și calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra, unde echipa Franței a terminat pe locul opt. Cu câțiva ani înainte, sportivul ratase participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate suferite la antrenament.

Gaël Da Silva și-a încheiat cariera sportivă în 2013, lăsând în urmă un parcurs marcat de perseverență, reveniri spectaculoase și rezultate importante pentru gimnastica franceză.

