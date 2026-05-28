Acasă » Știri » Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav

Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav

De: Emanuela Cristescu 28/05/2026 | 16:56
Tragedie în lumea sportului. Un celebru gimnast a murit într-un accident grav
Sursa foto Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Fostul gimnast Gaël Da Silva s-a stins din viață marți dimineață, în urma unui accident rutier. Avea doar 41 de ani și era o figură cunoscută în mediul sportiv francez. Fostul internațional, cunoscut de apropiați sub porecla „Gaou”, participase în urmă cu doar câteva zile la Campionatele Franței pe echipe desfășurate la Amiens.

Vestea a căzut ca un șoc mai ales pentru foștii săi colegi și antrenori, în condițiile în care Da Silva participase recent la Campionatele Franței pe echipe, desfășurate la Amiens, unde fusese prezent în formă bună și rămăsese activ în comunitatea gimnasticii.

Fostul gimnast Gaël Da Silva s-a stins din viață

Născut în decembrie 1984, la Vaulx-en-Velin, sportivul lasă în urmă o familie îndurerată: soția sa, Camille, și cei trei copii ai cuplului.

Specializat în exercițiile la sol, Gaël Da Silva a avut o carieră marcată de ambiție, dar și de ghinioane repetate. De-a lungul anilor, a trecut prin mai multe accidentări serioase care i-au pus de multe ori în pericol parcursul sportiv.

Unul dintre cele mai grele momente a venit în 2004, când o accidentare gravă la genunchi l-a scos din calculele pentru Jocurile Olimpice de la Atena. În aceeași perioadă, a fost implicat și într-un accident de motocicletă, care i-a complicat și mai mult revenirea.

Sursa foto Social Media

Chiar și după aceste episoade dificile, sportivul nu a renunțat la marea lui pasiune. A trecut prin intervenții chirurgicale și luni întregi de recuperare, reușind să revină la nivel înalt în gimnastică și să își continue cariera internațională.

Apogeul carierei sale

Un moment important din parcursul său a fost participarea la Campionatele Mondiale de la Rotterdam din 2010, unde a contribuit la clasarea echipei Franței pe locul cinci, un rezultat notabil pentru delegația sa. Apogeul carierei a venit în 2012, când Gaël Da Silva a câștigat medalia de bronz la sol la Campionatele Europene de la Montpellier. Performanța a fost cu atât mai importantă cu cât a reprezentat singura medalie a Franței la acea ediție.

Rezultatul i-a adus și calificarea la Jocurile Olimpice de la Londra, unde echipa Franței a terminat pe locul opt. Cu câțiva ani înainte, sportivul ratase participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate suferite la antrenament.

Gaël Da Silva și-a încheiat cariera sportivă în 2013, lăsând în urmă un parcurs marcat de perseverență, reveniri spectaculoase și rezultate importante pentru gimnastica franceză.

VEZI ȘI: Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz

 Doliu în lumea sportului! Un fotbalist a murit în circumstanțe suspecte la doar 21 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Știri
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Știri
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din Târgu Jiu
Mediafax
„Vorbea despre Lucifer și putere absolută”: mărturii tulburătoare în cazul triplei crime din...
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde poate ataca Putin
Adevarul
De ce cresc temerile privind o posibilă confruntare între Rusia și NATO. Unde...
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din Ucraina
Digi24
Serviciile britanice dezvăluie, în premieră, câți ruși au fost uciși în războiul din...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este! Poți ghici din prima?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Azi e celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o macină pe vedetă: „A devenit un stil de viață, nu o pedeapsă”
Click.ro
Ce ar face Adina Buzatu dacă ar mai avea 20 de ani? Regretele care o...
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
Promotor.ro
Chinezii au șocat Salonul Auto din 2026 cu această mașină extremă
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
go4it.ro
Schimbare majoră la eMAG. Ce se întâmplă cu cardurile tale salvate?
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Descopera.ro
Care este cea mai RARĂ culoare din natură?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și grilele de salarii care au scandalizat o țară întreagă
Gandul.ro
Documente oficiale. Cum a schimbat ministrul demis Pîslaru, din Guvernul demis Bolojan, legea salarizării și...
ULTIMA ORĂ
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Drama prin care a trecut Adina Buzatu. I-a fost rușine cu corpul ei ani întregi
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Prima autostradă finanțată prin Programul SAFE în România. Anunțul dat de Ilie Bolojan
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i ...
Mama celor doi băieți găsiți morți din Târgu Jiu, mărturisire sfâșietoare: „Poate puteam să-i salvez”
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
„Pisi” din Inimă de Țigan, hărțuită de un vecin periculos. A depus nenumărate plângeri la poliție
BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
BANC | De ce parlamentarii nu sunt niciodată jefuiți de hoți?
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ...
Cum l-ar fi spionat chinezii pe Elon Musk, în timpul vizitei din China. Acuzațiile n-au rămas fără ecou
Vezi toate știrile