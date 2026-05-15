Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz

De: Anca Chihaie 15/05/2026 | 14:08
Suspendarea temporară a antrenoarei Camelia Voinea de către Federația Română de Gimnastică marchează unul dintre cele mai sensibile momente traversate de gimnastica românească în ultimii ani. Decizia vine după luni întregi de controverse și acuzații grave privind comportamentul fostei sportive față de unele dintre gimnastele pe care le-a pregătit.

Federația a anunțat că analiza preliminară desfășurată de Comisia de Disciplină a fost finalizată, iar concluzia a fost că situația depășește competențele unei simple anchete interne și necesită implicarea instituțiilor abilitate ale statului.

Scandalul a izbucnit în toamna anului 2025, după ce gimnasta Denisa Golgotă a făcut publice mai multe acuzații privind presupuse abuzuri fizice și psihice la care ar fi fost supusă în perioada colaborării cu Camelia Voinea. Declarațiile sale au provocat reacții puternice în lumea sportului, iar cazul a căpătat rapid amploare după apariția altor mărturii similare venite din partea unor persoane apropiate fenomenului gimnasticii.

În spațiul public au fost distribuite și imagini video în care Camelia Voinea apare într-o serie de momente tensionate alături de propria fiică, Sabrina Voinea, una dintre cele mai importante sportive ale noii generații din gimnastica românească. Materialele respective au generat numeroase dezbateri privind limitele disciplinei în sportul de performanță și metodele utilizate în pregătirea tinerilor atleți.

În urma acestor evenimente, Federația Română de Gimnastică a început o procedură disciplinară internă pentru evaluarea situației. După etapa preliminară, reprezentanții FRG au decis că este necesară sesizarea autorităților competente pentru continuarea investigațiilor și clarificarea tuturor aspectelor semnalate.

Totodată, conducerea Federației a aprobat suspendarea temporară a Cameliei Voinea din toate activitățile desfășurate sub egida FRG. Măsura va rămâne în vigoare până la finalizarea cercetărilor și stabilirea unei concluzii oficiale din partea instituțiilor statului.

„Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor. Dincolo de analiza unor eventuale responsabilități individuale, este important să existe și o reflecție serioasă asupra mecanismelor și practicilor care, în timp, pot deveni vulnerabilități ale sistemului sportiv.

Este necesară consolidarea mecanismelor de conștientizare, prevenție, protecție și intervenție, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul în sport.
Sportul de performanță nu poate funcționa într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite. Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni.

Federația Română de Gimnastică recomandă ca acest moment să fie tratat cu maturitate și obiectivitate, putând reprezenta un pas important către consolidarea unor standarde moderne în gimnastica românească, atât în ceea ce privește performanța, cât și etica, cultura organizațională și protecția sportivilor”, a transmis FRG.

