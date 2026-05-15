Doliu în lumea sportului! A intrat pe teren în primul meci al sezonului și nu s-a mai întors acasă

Lumea sportului din Noua Zeelandă este în stare de șoc după moartea lui Eugene Hanna, un jucător de rugby în vârstă de doar 30 de ani. Sportivul a decedat la aproape două săptămâni după ce a suferit o accidentare gravă în primul meci al sezonului pentru echipa sa, Glenora Bears Premier Reserves.

Cluburile pentru care a jucat, colegii și suporterii au transmis mesaje emoționante, descriindu-l drept „un om extraordinar” și „sufletul echipei”.

Eugene Hanna, accidentat în primul meci al sezonului

Eugene Hanna evolua pentru Glenora Bears Premier Reserves într-o partidă disputată pe 2 mai împotriva formației Te Atatū Roosters. În timpul meciului, sportivul a suferit o accidentare extrem de gravă pe care oficialii clubului au descris-o, ulterior, drept „imposibil de supraviețuit”.

Jucătorul a fost transportat de urgență la Auckland Hospital, unde medicii au încercat timp de aproape două săptămâni să îi salveze viața. Din păcate, marți, clubul a confirmat decesul sportivului.

Președinta Glenora Bears, Janet Hunt, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Cu inimile grele vă anunțăm că Eugene Hanna s-a stins din viață marți. Eugene era un jucător apreciat în echipa noastră și, deși era nou la Bears, avea deja mulți prieteni în cadrul clubului.”

Oficialii echipei au ținut să mulțumească și celor care au intervenit imediat după accidentare.

„Glenora Bears dorește să le mulțumească membrilor Te Atatū Roosters care au ajutat la fața locului, paramedicilor și personalului de la Auckland Hospital pentru îngrijirea oferită în ultimele două săptămâni.”

Mesaje sfâșietoare din partea cluburilor pentru care a jucat

Moartea lui Eugene Hanna a provocat un val de reacții emoționante în întreaga comunitate sportivă din Auckland. Pe lângă rugby, tânărul practica și fotbalul, fiind legitimat și la Renegades FC.

Clubul i-a dedicat un mesaj sfâșietor pe Instagram:

„Eugene era inima echipei Renegades. Avea cea mai puternică personalitate, era un jucător extraordinar, dar mai presus de toate era unul dintre cei mai buni și mai blânzi oameni.”

Și cei de la Lynn-Avon United AFC, club pentru care sportivul a jucat în trecut, au transmis că acesta va rămâne în memoria tuturor drept „un om extraordinar din toate punctele de vedere”.

„Va lăsa un gol uriaș în inimile noastre”

Printre cluburile care au transmis condoleanțe s-a numărat și Waitakere Magpies. Reprezentanții echipei au spus că Eugene Hanna era respectat în întreaga ligă pentru stilul său de joc și pentru energia pe care o aducea în vestiar.

„A fost un jucător respectat pentru stilul său puternic de joc, dar în afara terenului era un om care aducea mereu zâmbete și bună dispoziție. Va lăsa un gol uriaș în inimile noastre”, au transmis aceștia.

Federația de Rugby League din Noua Zeelandă a descris tragedia drept „sfâșietoare” și „un lucru pe care nimeni nu și-ar dori vreodată să îl vadă în sport”.

