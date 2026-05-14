Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta

FIFA a confirmat organizarea unui moment istoric la finala Cupei Mondiale din 2026: primul „halftime show” din istoria competiției! Evenimentul va avea un concert în pauză, iar capetele de afiș vor fi Madonna, BTS și Shakira.

Potrivit CNN, show-ul va avea loc pe 19 iulie 2026, pe stadionul MetLife din New Jersey, acolo unde se va disputa finala turneului. Evenimentul este gândit în stilul Super Bowl, marcând o schimbare majoră în modul în care FIFA abordează spectacolul din jurul meciului decisiv.

Potrivit informațiilor publicate, spectacolul va fi coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, și va fi produs în colaborare cu organizația Global Citizen. Inițiativa are și o componentă caritabilă, urmând să susțină un fond global pentru educație și fotbal destinat copiilor din întreaga lume.

FIFA a precizat că show-ul va aduce împreună artiști din zone muzicale diferite: pop, K-pop și muzică latino, într-un eveniment menit să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global de divertisment, nu doar într-un eveniment sportiv.

Decizia marchează o premieră absolută în istoria fotbalului, având în vedere că până acum pauza de la finală nu a inclus niciodată un spectacol de amploarea celor din sporturile americane. Totodată, oficialii FIFA spun că evenimentul face parte dintr-o strategie mai amplă de a crește atractivitatea globală a competiției.

Spectacolul este organizat în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund, o inițiativă care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educație și la fotbal pentru copiii din întreaga lume.

Administrația Trump a confirmat că fanii din anumite țări care dețin bilete la Cupa Mondială nu vor mai fi obligați să plătească garanții costisitoare pentru a intra în Statele Unite, inversând o politică anterioară care prevedea depozite de până la 15.000 de dolari pentru vizitatori, menite să prevină depășirea perioadei de ședere a vizelor, potrivit The Independent.

Următoarea Cupă Mondială, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va începe pe 11 iunie și va fi găzduită în comun de Statele Unite, Canada și Mexic.

