Acasă » Știri » Sport » Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta

Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta

De: Daniel Matei 14/05/2026 | 15:53
Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert în pauză, ca la Super Bowl. Ce vedete vor cânta
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

FIFA a confirmat organizarea unui moment istoric la finala Cupei Mondiale din 2026: primul „halftime show” din istoria competiției! Evenimentul va avea un concert în pauză, iar capetele de afiș vor fi Madonna, BTS și Shakira.

Potrivit CNN, show-ul va avea loc pe 19 iulie 2026, pe stadionul MetLife din New Jersey, acolo unde se va disputa finala turneului. Evenimentul este gândit în stilul Super Bowl, marcând o schimbare majoră în modul în care FIFA abordează spectacolul din jurul meciului decisiv.

Finala de la Cupa Mondială 2026 va avea un concert

Potrivit informațiilor publicate, spectacolul va fi coordonat de Chris Martin, solistul trupei Coldplay, și va fi produs în colaborare cu organizația Global Citizen. Inițiativa are și o componentă caritabilă, urmând să susțină un fond global pentru educație și fotbal destinat copiilor din întreaga lume.

FIFA a precizat că show-ul va aduce împreună artiști din zone muzicale diferite: pop, K-pop și muzică latino, într-un eveniment menit să transforme finala Cupei Mondiale într-un spectacol global de divertisment, nu doar într-un eveniment sportiv.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Coldplay (@coldplay)

Primul eveniment în timpul pauzei

Decizia marchează o premieră absolută în istoria fotbalului, având în vedere că până acum pauza de la finală nu a inclus niciodată un spectacol de amploarea celor din sporturile americane. Totodată, oficialii FIFA spun că evenimentul face parte dintr-o strategie mai amplă de a crește atractivitatea globală a competiției.

Spectacolul este organizat în sprijinul FIFA Global Citizen Education Fund, o inițiativă care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru a extinde accesul la educație și la fotbal pentru copiii din întreaga lume.

Administrația Trump a confirmat că fanii din anumite țări care dețin bilete la Cupa Mondială nu vor mai fi obligați să plătească garanții costisitoare pentru a intra în Statele Unite, inversând o politică anterioară care prevedea depozite de până la 15.000 de dolari pentru vizitatori, menite să prevină depășirea perioadei de ședere a vizelor, potrivit The Independent.

Următoarea Cupă Mondială, cea mai mare din istorie, cu 48 de echipe participante, va începe pe 11 iunie și va fi găzduită în comun de Statele Unite, Canada și Mexic.

CITEȘTE ȘI:

Shakira va lansa noul imn oficial al Campionatului Mondial de Fotbal 2026. Cum sună „Dai Dai”

Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială
Sport
Cântecul de lebădă al lui Neymar? Brazilia decide dacă superstarul merge la Cupa Mondială
America plânge moartea unei figuri istorice din NBA! Ce moștenire lasă în urmă Jason Collins
Sport
America plânge moartea unei figuri istorice din NBA! Ce moștenire lasă în urmă Jason Collins
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu:...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Digi24
Avertisment de la Guvern: România riscă penalizări de 15 miliarde de euro
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’, te duc cu 150 de lei”
Mediafax
Taximetriștii de la Gara de Nord, luați în vizor de Poliția Locală: „Șefu’,...
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Click.ro
Iulia Vântur, apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Cannes. Mesajul transmis după eveniment
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu pe viață”
Digi24
Asociația lui Adrian Năstase rămâne fără statut de utilitate publică. Ţoiu: „Nu este un titlu...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de inși, cu două mașini, veneau spre București chipurile să dea jos guvernul”
Gandul.ro
Petre Mihai Băcanu desființează acuzația de lovitură de stat adusă lui Călin Georgescu: „Douăzeci de...
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ...
Prima reacție a fiului lui Leo Iorga, după ce Metallica a cântat o piesă de la Compact pe Arena Națională: ”Mi-au dat lacrimile”
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Produsul redus cu 36% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România. Costă doar 3.19 lei
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa ...
Ce cadou i-a făcut Melek bonei sale. Doamna Ana, impresionată până la lacrimi: ”Nu trebuia, șefa mea!”
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
BANC | Unde trebuie să săruți un bărbat ca să nu te uite niciodată?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre cele 4 femei minte?
Vezi toate știrile