BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani

De: Andreea Stăncescu 14/05/2026 | 16:42
Ovidiu-Nicolae Rădoiu a murit la doae 37 de ani / Sursa foto: Poliția Sibiu
Este doliu în Poliția Română după moartea lui Rădoiu Ovidiu-Nicolae, fost polițist al IPJ Sibiu, care s-a stins din viață la numai 37 de ani. Vestea tragică a îndurerat colegii și apropiații, mai ales că acesta și-a dedicat întreaga carieră serviciului în slujba comunității. Cei care l-au cunoscut vorbesc despre un om devotat, profesionist și mereu gata să își facă datoria cu seriozitate și respect față de oameni. 

Rădoiu Ovidiu-Nicolae s-a născut pe 8 decembrie 1988, în municipiul Sibiu, iar încă din tinerețe a ales drumul unei cariere în Poliție. În anul 2012 a absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina, una dintre cele mai importante instituții de pregătire pentru agenții de poliție din România. După finalizarea studiilor, și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

De-a lungul anilor, a activat în structurile Poliției Orașului Tălmaciu și la Postul de Poliție Turnu Roșu, fiind apreciat atât de colegi, cât și de localnicii cu care a interacționat. Cei care au lucrat alături de el spun că era un polițist discret, implicat și apropiat de oameni, respectat pentru modul în care își exercita atribuțiile.

Mesaj de doliu pentru Rădoiu Ovidiu-Nicolae

Reprezentanții IPJ Sibiu au transmis un mesaj emoționant de rămas-bun, subliniind profesionalismul și devotamentul de care a dat dovadă pe parcursul întregii sale activități. Ceremonia de înmormântare va avea loc la biserica „Sfântul Nicolae” din Tălmaciu, unde fostul polițist va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Comunitatea și foștii colegi își iau astfel rămas-bun de la un om care și-a dedicat viața slujirii legii și cetățenilor.

„Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu informează pe această cale despre faptul că domnul plutonier major (în rezervă) Rădoiu Ovidiu-Nicolae a decedat.
Domnul plutonier major (în rezervă) Rădoiu Ovidiu-Nicolae s-a născut la data de 08.12.1988, în municipiul Sibiu, județul Sibiu. A absolvit Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina în anul 2012 și și-a desfășurat activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, în structurile Poliției Orașului Tălmaciu și ale Postului de Poliție Turnu Roșu, fiind apreciat pentru profesionalismul și devotamentul său față de profesie și comunitate.
La trecerea sa în neființă, omagiul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu este sincer și plin de recunoștință pentru întreaga activitate desfășurată în slujba legii.
Slujba religioasă de înmormântare va avea loc mâine, la ora 12:00, la biserica Sfântul Nicolae din orașul Tălmaciu, județul Sibiu.
Conform normelor protocolare în vigoare și a Regulamentului onorurilor și ceremoniilor militare, va fi organizat un moment solemn la conducerea pe ultimul drum a colegului nostru, în semn de respect și prețuire pentru activitatea și devotamentul său.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul publicat de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

