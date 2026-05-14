Când și unde va fi difuzată, la TV, a doua Semifinală Eurovision 2026. Finala are loc pe 16 mai

De: Anca Chihaie 14/05/2026 | 17:22
Eurovision 2026 / Foto: Facebook
Concursul muzical internațional Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura în acest an la Viena, în Austria, sub sloganul „United by Music”, un concept care continuă tradiția evenimentului de a pune accent pe diversitatea culturală și pe unitatea prin muzică. Organizarea ediției din 2026 readuce în prim-plan una dintre cele mai urmărite competiții televizate din lume, cu zeci de țări participante și o audiență globală de ordinul sutelor de milioane de spectatori.

Evenimentul este structurat, ca de obicei, în două semifinale și o finală. Prima semifinală este programată pentru 12 mai 2026, urmată de a doua semifinală pe 14 mai, iar marea finală va avea loc pe 16 mai. În total, 35 de țări vor urca pe scena de la Viena, într-o competiție intensă pentru calificarea în ultimul act al concursului.

Unde va fi difuzată semifinala Eurovision

România revine în competiție după o perioadă de absență, fiind inclusă printre țările participante alături de alte reveniri notabile precum Bulgaria și Republica Moldova. Prezența României este privită cu interes, mai ales în contextul în care scena muzicală locală încearcă să își consolideze vizibilitatea la nivel european prin artiști tineri și proiecte noi.

În ceea ce privește difuzarea evenimentului, semifinala a doua, în care va evolua și reprezentanta României, va fi transmisă în direct în România de către Televiziunea Română, pe canalul TVR 1. Programul este stabilit pentru ora 22:00, conform grilei de difuzare dedicate evenimentului. Aceeași televiziune va transmite și finala competiției, programată pe 16 mai, tot în intervalul de seară.

Reprezentanta României la ediția din 2026 este artista Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision. Ea a devenit cunoscută publicului larg în urma câștigării emisiunii „Vocea României” în 2023, unde a impresionat prin versatilitate vocală și printr-un parcurs constant apreciat atât de juriu, cât și de telespectatori. De atunci, și-a continuat activitatea artistică prin lansări proprii și colaborări, construindu-și treptat o identitate muzicală bazată pe interpretare intensă și expresivitate scenică.

Piesa cu care România participă la Eurovision 2026 se numește „Choke Me” și propune o abordare metaforică a stărilor emoționale intense. Melodia nu are o interpretare literală, ci explorează ideea de presiune psihologică, anxietate și conflicte interioare. Mesajul central al piesei este legat de modul în care o persoană poate ajunge să se simtă copleșită de propriile gânduri sau de așteptările venite din exterior.

