Prin ce chin a trecut Răzvan Botezatu, după declarațiile despre Valentin Sanfira: ”Am avut probleme o săptămână”

Un episod vechi din emisiunea moderată de Măruță a stârnit discuții și interpretări variate, mai ales în contextul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța. Situația a fost amplificată de viralizarea unui fragment difuzat în urmă cu câțiva ani, în care Răzvan Botezatu a fost invitat la o rubrică de tip „adevăr sau provocare”, unde participanții erau puși să răspundă la întrebări incomode sau să consume preparate foarte picante.

Clipul a revenit în atenția publicului pe fondul discuțiilor din mediul online despre relațiile și separarea dintre doi artiști cunoscuți ai scenei muzicii populare, Valentin Sanfira și Codruța Filip. Deși nu există o legătură directă confirmată între materialul video și situația actuală a celor doi, utilizatorii de rețele sociale au început să facă asocieri și să genereze diverse teorii, ceea ce a alimentat și mai mult interesul pentru momentul respectiv din emisiune.

Ce declarații noi a făcut Răzvan Botezatu despre Valentin Sanfira

În secvența devenită virală, Răzvan Botezatu este pus în situația de a răspunde la o întrebare scrisă pe un bilețel, într-un context în care regulile jocului presupuneau fie oferirea unui răspuns sincer, fie alegerea unui preparat foarte iute. În acel moment, răspunsul oferit de el a fost numele lui Valentin Sanfira, reacție care a surprins atât publicul din platou, cât și pe moderatorul emisiunii. Ulterior, participantul a evitat să citească întrebarea în întregime și a ales varianta consumului de mâncare picantă, ceea ce a lăsat subiectul fără o explicație clară în acel moment al difuzării.

În urma viralizării, Răzvan Botezatu a fost contactat de CANCAN.RO pentru a clarifica contextul acelui moment. Acesta a transmis că episodul respectiv aparține unei perioade mai vechi din cariera sa, când participa frecvent la emisiuni de divertisment și accepta provocări din acest tip de format TV. Totodată, a subliniat că nu își mai amintește în detaliu întrebarea care a generat acel răspuns și că momentul nu ar trebui interpretat ca având vreo semnificație ascunsă sau personală.

„Eu nu îl cunosc pe omul ăsta. Doar venea la emisiuni, când eram la Star Matinal, prezentator, cu Rocsana Marcu. Dar nu mai știu care a fost întrebarea.” a declarat Răzvan Botezatu pentru CANCAN.RO.

Ulterior, în podcastul moderat de Gabriela Cristea, Răzvan Botezatu a discutat despre modul în care astfel de momente din televiziune pot fi scoase din context și transformate în subiecte virale, fără ca publicul să mai țină cont de cadrul original în care au fost realizate. El a descris experiența ca fiind una care i-a demonstrat cât de rapid pot evolua discuțiile în mediul online și cum un fragment scurt poate genera valuri de reacții și interpretări.

„Am fost atras așa într-un scandal în care am spus pas imediat, dar în general nu am vrut, pentru că eu vreau să… Valentin Safira. A fost o chestie de acum trei ani, cu întrebarea, eu am zis Valentin Safira, toată lumea întreabă, acum care-i întrebarea? Ei, ciuciu, nu vă zic întrebarea! Ca nici nu mai țin minte de acum trei ani. Nu vreau să mă bag, Doamne ferește! Să zică lumea, uite, și așa am avut probleme o săptămână de zile. Orice melodie puneam, orice, hai, e dedicată lui Valentin, că trăiești cu Valentin, că d-aia divorța de Codruța. Doamne, și eu, când am văzut ce trăiesc, practic, ceea ce prezentam eu acum ani despre alte vedete, e urât. Și atuncea mai bine, stau eu cu viața mea personală, nu e Valentin Sanfira, am zis că este, nu e român, era să zic nicio naționalitate. N-am nicio treabă cu omul.”, a spus Răzvan Botezatu.

