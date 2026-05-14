Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, imagini emoționante de la ziua fiului lor. Alexandru a împlinit 7 ani

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au avut parte de momente speciale. Aceștia i-au serbat ziua de naștere a fiului lor, care a împlinit vârsta de 7 ani. Cu ocazia evenimentului, cântărețul a postat un mesaj emoționant pentru copilul său.

Ștefan și Lavinia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc, mai ales că sunt împreună de mai bine de un deceniu. Aceștia au o familie extraordinară, iar de curând, fiul lor a împlinit 7 ani. Ziua de naștere nu putea să treacă fără să fie sărbătorită sau fără mesaje impresionante. De aceea, artistul i-a transmis un mesaj uluitor.

Imagine inedită de la ziua de naștere a fiului lui Ștefan Bănică

Lavinia a devenit mămică în urmă cu 7 ani. Aceasta a adus pe lume un băiețel pe care l-au numit Alexandru. Familia s-a mărit, iar momentele petrecute împreună au devenit cele mai frumoase. Recent, a fost ziua copilului, așadar Ștefan și Lavinia i-au pregătit o surpriză specială. Mai mult decât atât, evenimentul a fost adus și în atenția publicului și asta pentru că artistul a postat o imagine inedită.

Chiar dacă sunt discreți în ceea ce privește viața de familie și nu numai, fericitul cuplu mai postează din când în când momente speciale petrecute împreună. În fotografie, se poate observa cum copilul este îmbrățișat de cântăreț, iar alături de ei se află și Lavinia. Alături de poză, bărbatul a transmis și un mesaj emoționant pentru fiul său, Alexandru.

7 ani! Să ne trăiești, Alexandru!, a scris Ștefan Bănică pe rețelele de socializare.

Își mai dorește Lavinia Pîrva copii?

În urmă cu mai mult timp, soția lui Ștefan Bănică a vorbit în cadrul unei emisiuni despre posibilitatea unui nou membru în familie. Aceasta a recunoscut că i-a fost destul de greu să îi facă față singură lui Alexandru și a avut nevoie de ajutorul mamei ei pentru a-și putea continua activitatea.

Alexandru face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta, a declarat Lavinia.

