Ștefan Bănică Jr. e gata de vară, Lavinia Pîrva, încă în plină iarnă. Vremea de afară nu i-a prins pe aceeași frecvență

În Capitală vremea este în continuare capricioasă, iar primăvara nu și-a intrat încă pe deplin în drepturi. Tocmai pentru că se cam lasă așteptată, și vedetele noastre sunt ușor confuze atunci când vine vorba despre ținutele pe care să le poarte atunci când părăsesc domiciliul. În această situație se află și Ștefan Bănică Jr. și soția lui, Lavinia Pîrva, pe care CANCAN.RO i-a surprins într-o ipostază cât se poate de domestică. Dacă la capitolul responsabilități se descurcă de minune și reușesc să-ți împartă treburile ca la carte, la outfit-uri nu prea au fost pe aceeași lungime de undă. Avem detalii și imagini tari!

Într-o zi ușor primăvăratică, Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva au ieșit la o sesiune de cumpărături. Scurtă, pe grabă. Ea conducea mașina ei, el stătea în dreapta. La un moment dat, în timp ce își aștepta partenera de viață, artistul privește insistent în sus, probabil se întreba și el când are de gând soarele să își facă simțită prezența cu adevărat. Poate tocmai de aceea el pare că a decis unilateral că e deja cald. A ieșit din casă cu pantaloni gri deschis, super lejeri, o jachetă khaki și o șapcă gri, perfect asortată, care îi dădea acel aer relaxat, ușor cool. Un look curat, luminos și optimist. Poate prea optimist pentru temperaturile încă indecise.

De partea cealaltă, Lavinia parcă trăia într-un anotimp complet diferit. Cizme serioase, de iarnă, jeansi negri și o haină de blană albă care nu lasă loc de interpretări. Pentru ea, frigul încă nu a plecat nicăieri. Contrastul dintre cei doi era aproape poetic, am putea spune, fără exagerare. El, o promisiune de vară, iar ea, ultima redută a iernii. Important e că s-au întâlnit la mijloc.

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pîrva își împart responsabilitățile ca la carte

Totuși, în ciuda acestei “neînțelegeri meteorologice”, sincronizarea lor ca echipă a fost impecabilă. După o rundă rapidă de cumpărături, surprinzător de eficientă, materializată într-o singură sacoșă, pe care o putem zări în mâna artistului, s-a trecut la următoarea sarcină a zilei. De data aceasta, Lavinia a fost cea care s-a ocupat ca lucrurile să fie rezolvate imediat, fără ajutorul soțului. A plecat în grabă la școală, pentru a-l lua pe fiul lor. Se pare că totuși, haina albă de blană o cam incomoda, așa că a decis să o lase în mașină. O alegere potrivită pentru o mămică grăbită.

În orice caz, atăzi am asistat la o împărțire naturală a responsabilităților în familie, iar cei doi soți par să funcționeze de minune după o dinamică firească. Poate data viitoare va exista și o sincronizare mai bună în ceea ce privește outfiturile.

