Acasă » Știri » Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Suma reală pe care trebuie să o scoți din buzunar

Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Suma reală pe care trebuie să o scoți din buzunar

De: Emanuela Cristescu 14/05/2026 | 09:18
Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament în București. Suma reală pe care trebuie să o scoți din buzunar
Centrală. Sursa foto Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Tot mai mulți locatari din Capitală vor să scape de sistemul centralizat și să își pună centrală termică de apartament. Doar că, în realitate, drumul până la „libertatea termică” nu e nici simplu, nici ieftin și nici rapid.

Discuțiile au explodat mai ales în cartierele unde apa caldă și căldura au devenit subiect de glume amare. Și, ca de obicei, entuziasmul de început se lovește repede de întrebarea care taie elanul: cât costă tot filmul ăsta?

Cât te costă să-ți montezi centrală termică de apartament

În 2026, o centrală de apartament montată „ca la carte” în București ajunge lejer la 15.000 – 20.000 de lei. Și nu, nu e doar cutia aia de pe perete.

În banii ăștia intră avize, proiecte, instalații, modificări prin apartament, manoperă și tot ce apare „pe parcurs” — iar surprizele sunt aproape garantate. Mulți proprietari spun că adevăratul șoc vine abia după ce încep lucrările, când apar costuri pe care nimeni nu le-a menționat la început. Pe scurt, nu mai vorbim doar de confort, ci de o investiție serioasă, făcută mai mult din nervi decât din economie.

Centrală
Centrală. Sursa foto Envato

Teoretic, pare simplu: îți pui centrală și ai scăpat. Practic, începe maratonul de dosare, aprobări și așteptare. Înainte să ai căldură, trebuie să te desprinzi oficial de sistemul centralizat, apoi să faci proiecte de gaze, verificări și programări la firme autorizate. Iar în București, timpii de așteptare pot întinde procesul pe săptămâni bune.

Durează o veșnicie

Mulți instalatori i-au avertizat pe clienți: dacă nu începi vara, riști să intri în iarnă tot „la mâna RADET-ului”.

Nici montarea centralei nu este simplă. Locatarii trebuie să suporte: găuri în pereți, țevi trase nou, calorifere mutate sau schimbate, praf și muncitori prin casă. În blocurile vechi, situația e și mai complicată. Coloanele comune și instalațiile învechite fac ca fiecare intervenție să fie un mic puzzle tehnic. Iar uneori e nevoie de acces în spații comune sau chiar coordonare cu vecinii, ceea ce încetinește tot procesul.

Mulți cred că odată montată centrala, „gata, nu mai plătesc nimic la căldură”. Realitatea îi cam contrazice. Chiar și cu centrală proprie, o parte din costurile de încălzire rămân pe listă. Țevile din bloc care trec prin apartament încă degajă căldură, iar spațiile comune sunt încălzite în continuare de sistemul centralizat. În unele cazuri, asta înseamnă chiar și 15–20% din vechea factură, ceea ce pentru mulți e o surpriză destul de neplăcută.

Unii locatari spun că merită, mai ales cei care au stat ierni întregi fără apă caldă și s-au săturat de promisiuni. Pentru ei, liniștea din casă bate orice calcul de cost.

Alții preferă să rămână conectați la sistemul centralizat, chiar dacă e imperfect, doar ca să evite haosul lucrărilor și investiția inițială.

„Birocrația și execuția lucrărilor pot dura câteva luni. Dacă începi demersurile vara, ai toate șansele să fii gata înainte de primele probe la rece din toamnă. Voi cum vedeți situația? Merită deranjul și investiția inițială pentru controlul total asupra căldurii din casă, sau preferați să rămâneți la sistemul comun?”, a scris un bucureștean pe un grup de Sector 5.

Cert e că trendul continuă să crească în Capitală, iar firmele de instalații spun că vara a devenit deja sezonul „centralelor”, când tot mai mulți încearcă să scape de dependența de sistemul public.

VEZI ȘI: Amendă de 3.000 de lei pentru românii care au centrală în apartament. Detaliul pe care trebuie să-l respecte obligatoriu proprietarii

Cum reduci rapid consumul centralei termice. Soluția care s-a dovedit utilă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Știri
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Adevărul?”
Știri
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și…
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Mediafax
Fostul șef ANPC a luat „țeapă” cu biletul la concertul Metallica
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Adevarul
Oncologii avertizează: un obiect banal din bucătărie ar putea crește riscul de cancer
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat nicio şansă românilor să înţeleagă ce votează”
Digi24
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Parteneri
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am fost”! De ce au divorțat cei doi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată la 58 de ani Luana, fosta soție a lui Cabral. „Nici grasă n-am...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de admiratori au așteptat-o în orașul Reggio Emilia
Click.ro
Kate Middleton a strălucit în prima ei vizită solo după lupta cu cancerul. Sute de...
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Digi 24
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, ordonă o mobilizare prin rotație
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada ochiului, din elicopter: Nici nu putea să plângă
Digi24
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor fi folosite
Promotor.ro
Astra Arad va produce vagoane de tren cu destinație specială pentru NATO. La ce vor...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru concesionarea terenurilor și transformarea lor în lanuri de eoliene și panouri solare
Gandul.ro
Bătălia pentru pământul fermierilor, ultimul tun al Guvernului Bolojan. Presiuni mari la Ministerul Agriculturii pentru...
ULTIMA ORĂ
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Veste uriașă în echipa Neatza. Vedeta este însărcinată și a făcut anunțul emoționant
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să ...
Cabral, a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea: „Ni s-a spus să nu plângem. Să rezolvăm. Și am făcut asta. Ani la rând. Dar nimeni nu ne-a spus că, la un moment dat, liniștea aia devine zgomot. Adevărul?”
Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât ...
Și-a vândut lucrurile ca să ajungă la muncă în Anglia. Astăzi este antreprenor și spune cât de greu i-a fost la început
În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest ...
În timp ce căutau copilul dispărut, pompierii din Sibiu au găsit un câine blocat în mâl. Gest impresionant făcut de ei
Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare. Locul ales pentru câteva zile de relaxare
Rareș Cojoc, din nou în vacanță cu fiul cel mare. Locul ales pentru câteva zile de relaxare
Mihai Sturzu, confesiuni despre cele două despărțiri care i-au schimbat viața. „A fost extrem de ...
Mihai Sturzu, confesiuni despre cele două despărțiri care i-au schimbat viața. „A fost extrem de dureros”
Vezi toate știrile