Două cicloane lovesc România în aceeași săptămână. Meteorologii anunță vijelii, frig și furtuni în weekend

România trece printr-o perioadă de instabilitate atmosferică accentuată. Două cicloane lovesc țara în aceeași săptămână. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) anunță că nu scăpăm de frig, vânt și vijelii. Aproape toată țara intră sub cod galben!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vreme severă pentru aproape toată țara. România intră sub influența unei mase de aer cald și umed, asociată cu un ciclon format deasupra Belarusului și a Țărilor Baltice. Fenomenele meteo vor duce la formarea de vijelii, averse torențiale și descărcări electrice.

România intră sub cod galben de vreme rea

Temperaturile au început să scadă semnificativ începând de miercuri, în toată țara, pe măsură de aerul polar s-a instalat treptat. Joi, 14 mai, circulația aerului va aduce un val de aer mai cald, iar vremea începe să se încălzeaacă însă nu se stabilizează pentru mult timp.

„După ziua de joi, 14 mai, circulație aerului pentru zona geografică a țării noastre, se orientează iar din sector sud-vestic și vom avea din nou un transport de aer mai cald ce va favoriza creșterea valorilor diurne spre valori comparabile cu mediile climatologice și anume temperaturi maxime, vineri, 15 mai și sâmbătă, 16 mai, cuprinse, în marea lor majoritate, între 19 și 26 de grade”, notează ANM.

Temperaturile maxime vor urca în majoritatea regiunilor la valori apropiate de mediile normale ale perioadei, însă pe fondul unui aer polar în vestul și centrul Europei, meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură în zonele de deal și de munte. Începând de sâmbătă până duminică sunt așteptate averse torențiale, furtuni și acumulări de cantități importante de apă.

În același timp o nouă pătrundere de aer polar dinspre nordul către vestul și centrul Europei va genera dezvoltarea unui activ ciclon mediteranean, care va migra spre finalul săptămânii către partea de sud-est a continentului.

În aceste condiții din după-amiaza zilei de sâmbătă, 16 mai, vremea va deveni din nou instabilă în zonele de deal și de munte, iar duminică, 17 mai, în cea mai mare parte a teritoriului, astfel încât se vor semnala ploi sub formă de aversă, local însemnate cantitativ”, anunță meteorologii ANM.

