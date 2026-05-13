Vremea se schimbă din nou în România. ANM anunță când se opresc ploile și ce urmează

Prognoza actualizată a Administrației Naționale de Meteorologie pentru intervalul 11 mai – 8 iunie indică o perioadă cu variații semnificative de temperatură și precipitații.

Săptămâna curentă aduce un aer mai rece și ploi frecvente în vest, în timp ce începutul lunii iunie se aliniază valorilor climatice obișnuite.

Vremea se schimbă din nou în România

În intervalul 11–18 mai, temperaturile se vor menține sub media normală în majoritatea regiunilor, cu accent pe vest și sud vest. Precipitațiile vor fi mai numeroase decât de obicei în vest, nord vest și sud, iar zonele centrale și montane vor înregistra local cantități mai mari. Nord estul va avea, în schimb, un deficit de ploi față de nivelul obișnuit.

Pentru 18–25 mai, meteorologii estimează un regim termic apropiat de normal, cu posibile valori ușor mai ridicate în sud vest. Estul țării va primi mai multe ploi decât în mod normal, în timp ce vestul, sud vestul și nord vestul vor avea un deficit pluviometric. În restul regiunilor, cantitățile de precipitații se vor situa în limitele obișnuite.

ANM anunță când se opresc ploile și ce urmează până în iunie

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile se vor încadra în valorile specifice perioadei, cu o tendință ușor mai caldă în sud vest. Regimul de precipitații va fi ușor deficitar în aceeași zonă, iar în restul țării se va menține în limite normale.

Intervalul 1–8 iunie aduce temperaturi conforme cu media climatologică în toate regiunile. Precipitațiile vor fi mai reduse în nord vest, în timp ce restul țării va înregistra valori apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii iunie.

