Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate

Ultima lună de primăvară aduce o vreme capricioasă, în care zilele călduroase alternează cu cele în care valorile termice scad brusc. Acum, vremea se schimbă din nou, iar meteorologii nu vin cu vești prea bune. Un nou val de aer rece cuprinde România și aduce temperaturi scăzute, precipitații, iar în unele zone chiar ninsori. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate?

Vremea se schimbă semnificativ începând de azi, 12 mai. Un val de aer rece va cuprinde treptat toată țara și toată săptămâna va fi marcată de ploi, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. De asemenea, în unele zone se întorc ninsorile.

Vremea se răcește în toată țara, iar în localitățile din zonele montane apare, din nou, zăpada. De exemplu, dacă astăzi în Predeal temperaturile maxime urcă până la 12 grade, iar de mâine, 13 mai, valorile termice scad brusc. Miercuri, temperaturile maxime abia urcă până la 6 grade și vor apărea și fulgii de nea.

Meteorologii anunță precipitații sub formă de ninsoare și pentru ziua de joi, 14 mai. Vremea se menține una rece, iar temperaturile maxime nu depășesc 10 grade.

Cod galben de precipitații abundente

De asemenea, valul de aer rece se va extinde, în această săptămână, treptat în toată țara. Temperaturile scad, iar ANM a emis o avertizare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h. Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte”, anunță meteorologii.

