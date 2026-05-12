Acasă » Știri » Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate

Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate

De: Alina Drăgan 12/05/2026 | 08:18
Se întorc ninsorile în România. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Ultima lună de primăvară aduce o vreme capricioasă, în care zilele călduroase alternează cu cele în care valorile termice scad brusc. Acum, vremea se schimbă din nou, iar meteorologii nu vin cu vești prea bune. Un nou val de aer rece cuprinde România și aduce temperaturi scăzute, precipitații, iar în unele zone chiar ninsori. Pe ce dată ninge în luna mai 2026 și care sunt orașele afectate?

Vremea se schimbă semnificativ începând de azi, 12 mai. Un val de aer rece va cuprinde treptat toată țara și toată săptămâna va fi marcată de ploi, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. De asemenea, în unele zone se întorc ninsorile.

Vremea se răcește în toată țara, iar în localitățile din zonele montane apare, din nou, zăpada. De exemplu, dacă astăzi în Predeal temperaturile maxime urcă până la 12 grade, iar de mâine, 13 mai, valorile termice scad brusc. Miercuri, temperaturile maxime abia urcă până la 6 grade și vor apărea și fulgii de nea.

Meteorologii anunță precipitații sub formă de ninsoare și pentru ziua de joi, 14 mai. Vremea se menține una rece, iar temperaturile maxime nu depășesc 10 grade.

Se întorc ninsorile în România /Foto: Accuweather

Cod galben de precipitații abundente

De asemenea, valul de aer rece se va extinde, în această săptămână, treptat în toată țara. Temperaturile scad, iar ANM a emis o avertizare meteo de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii și precipitații mixte în zona montană înaltă. Avertizarea este valabilă în intervalul 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte”, anunță meteorologii.

 

CITEȘTE ȘI:

Prognoza meteo azi, 12 mai 2026. Lapoviță și ninsoare la mijloc de mai! Vremea ia o întorsătură neașteptată

Prima zi de caniculă în București. Pe ce dată vin temperaturile insuportabile, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmarilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri
Știri
Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmarilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri
Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci ani mai devreme
Știri
Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci…
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Mediafax
Hantavirusul este foarte diferit de COVID. Va provoca următoarea pandemie?
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Mediafax
Situație fără precedent într-o țară: 50 de orașe sufocate de temperaturi extreme
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la Oscar. „Dacă respecți toate regulile, pierzi toată distracția”
Click.ro
Astăzi, 12 mai, s-a născut Katherine Hepburn. Actrița a fost nominalizată de 12 ori la...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua are deja o condamnare cu executare
Gandul.ro
Fiul unui cunoscut milionar din Oltenia, prins în timp ce fura haine dintr-un magazin. Beizadeaua...
ULTIMA ORĂ
Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmarilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri
Ce face Cristian Boureanu după terminarea filmarilor Survivor. A revenit la vechile obiceiuri
Test psihologic | Toamnă, vară sau iarnă? Alege un anotimp și vei afla care este zona ta de confort
Test psihologic | Toamnă, vară sau iarnă? Alege un anotimp și vei afla care este zona ta de confort
Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze ...
Cum a scăpat din închisoare criminalul lui Alice! Așa i-a convins pe judecători să îl elibereze cu cinci ani mai devreme
Cannes 2026. Două filme românești sunt în selecția oficială. 22 de filme se luptă pentru premiul ...
Cannes 2026. Două filme românești sunt în selecția oficială. 22 de filme se luptă pentru premiul Palme d’Or
Lovitură pentru Spania înainte de Cupa Mondială! Nico Williams s-a accidentat și a părăsit terenul ...
Lovitură pentru Spania înainte de Cupa Mondială! Nico Williams s-a accidentat și a părăsit terenul devastat
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere
Vezi toate știrile