Lovitură pentru Spania înainte de Cupa Mondială! Nico Williams s-a accidentat și a părăsit terenul devastat

Naționala Spaniei a primit o nouă veste proastă înaintea Cupei Mondiale din 2026, după ce Nico Williams s-a accidentat în meciul dintre Athletic Bilbao și Valencia. Mijlocașul iberic a ieșit șchiopătând de pe teren chiar înainte de pauză, iar imaginile cu el devastat au stârnit îngrijorare în tabăra campioanei europene.

Nico Williams s-a accidentat în timpul înfrângerii suferite de Athletic Bilbao, scor 0-1 cu Valencia, în La Liga.

Nico Williams a ieșit șchiopătând de pe teren

Fotbalistul de 23 de ani pare să fi suferit o accidentare musculară la bicepsul femural și a fost schimbat în minutul 37 al partidei disputate pe stadionul San Mamés. În locul său a intrat chiar fratele său, Inaki Williams.

Vizibil afectat, internaționalul spaniol a părăsit gazonul cu o expresie disperată pe chip, iar ulterior a fost surprins pe banca de rezerve cu o compresă aplicată pe coapsa stângă. Athletic Bilbao nu a oferit încă detalii oficiale despre gravitatea accidentării.

Probleme uriașe pentru Spania înainte de Mondial

Situația lui Nico Williams amplifică problemele selecționerului Luis de la Fuente, care este deja îngrijorat de starea lui Lamine Yamal. Starul Barcelonei a suferit luna trecută o ruptură musculară la coapsă și încă nu este complet refăcut.

Nico Williams și Lamine Yamal formează unul dintre cele mai importante cupluri ofensive ale Spaniei, iar accidentările lor vin într-un moment critic, cu doar o lună înaintea Cupei Mondiale.

Potrivit presei spaniole, Luis de la Fuente urmează să anunțe luni o listă preliminară de 55 de jucători pentru turneul final.

Inaki Williams: „Este îngrijorător”

Fratele și colegul său de la Athletic Bilbao, Inaki Williams, a vorbit după meci despre starea lui Nico.

„Șchiopăta foarte tare. Nu mai simțise niciodată acel tip de durere. Este îngrijorător, mai ales în momentul în care ne aflăm acum. Să sperăm că nu este ceva grav”, a declarat acesta.

Nico Williams mai avusese probleme medicale și la începutul acestui an, când a lipsit câteva săptămâni din cauza unei alte accidentări.

Nico Williams, unul dintre oamenii-cheie ai Spaniei

Nico Williams este unul dintre cei mai importanți jucători ai naționalei Spaniei în ultimii ani. De la debutul său din 2022, mijlocașul a marcat șase goluri în 30 de apariții pentru reprezentativa iberică. În actualul sezon, el a reușit șase goluri și șapte pase decisive în 32 de meciuri pentru Athletic Bilbao.

Spania face parte din Grupa H la Cupa Mondială din 2026, competiție organizată de SUA, Canada și Mexic. Campioana mondială din 2010 va disputa primele două meciuri în Atlanta, împotriva statelor Capului Verde pe 15 iunie și Arabiei Saudite pe 21 iunie.

Ultimul meci din grupă va avea loc pe 26 iunie, contra Uruguayului, la Guadalajara, în Mexic.

CITEȘTE ȘI: Moment sfâșietor înainte de El Clasico: Hansi Flick și-a pierdut tatăl, apoi a cucerit titlul cu Barcelona

Tragedie în fotbalul românesc. Tatăl unui jucător s-a stins în parcarea stadionului