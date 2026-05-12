Cannes 2026. Două filme românești sunt în selecția oficială. 22 de filme se luptă pentru premiul Palme d’Or

Festivalul de Film de la Cannes, celebrarea anuală a cinematografiei independente de pe Riviera Franceză, începe marți, 12 mai, iar printre supervedetele care vor păși pe covorul roșu se numără John Travolta, Adam Driver și Barbra Streisand. La Cannes 2026, două filme românești sunt selecția oficială.

Cannes 2026 – tot ce trebuie să știi despre acest eveniment

Festivalul de Film de la Cannes revine cu a 79-a ediție în această lună, reunind unele dintre cele mai mari nume din cinematografia globală, modă și media digitală pe Riviera Franceză.

Festivalul se desfășoară între 12 mai și 23 mai în Cannes, Franța, iar ceremonia de închidere și anunțarea premiului Palme d’Or sunt programate pentru ultima zi.

Juriul internațional

Juriul de la Cannes din acest an include mai multe nume recunoscute internațional din cinema și divertisment.

Din panel fac parte actrița Demi Moore, regizoarea Chloé Zhao, actrița Ruth Negga, regizoarea belgiană Laura Wandel, regizorul chilian Diego Céspedes, actorul Isaach De Bankolé, scenaristul Paul Laverty și actorul suedez Stellan Skarsgård.

Juriul va fi responsabil pentru alegerea câștigătorului Palme d’Or și a celorlalte premii importante acordate în cadrul festivalului.

Două filme românești, nominalizate la Cannes

Cinematografia românească revine la Cannes 2026 cu două titluri incluse în selecția oficială, confirmând prezența constantă a regizorilor români în circuitul internațional.

Cel mai așteptat este „Fjord”, lungmetrajul semnat de Cristian Mungiu, inclus în competiția principală pentru Palme d’Or. Este o producție româno-norvegiană cu o durată de 146 de minute, realizată în colaborare cu parteneri din Franța, Suedia, Danemarca și Finlanda. Filmul urmărește viața unui cuplu româno-norvegian care se mută în orașul natal al soției, în Norvegia.

În rolurile principale joacă actorul de origine română Sebastian Stan și actrița norvegiană Renate Reinsve. Imaginea este semnată de Tudor Vladimir Panduru, iar montajul de Mircea Olteanu.

„Fjord” a fost vândut în peste 50 de teritorii înainte de premieră, ceea ce indică un interes internațional ridicat.

Al doilea titlu românesc prezent la Cannes 2026 este „Diary of a Chambermaid”, regizat de Radu Jude, selectat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes.

Filmul spune povestea Gianinei, o tânără româncă angajată ca menajeră într-o familie burgheză din Bordeaux, care își repetă seara rolul de cameristă într-un spectacol de teatru amator.

Producția are 94 de minute și este o coproducție franco-română. În rolul principal se află Ana Dumitrașcu, alături de Marie Rivière, Mélanie Thierry și Vincent Macaigne.

Filmele-cheie și momentele importante ale Festivalului de Film de la Cannes 2026

Competiția principală

Un total de 22 de filme concurează pentru prestigiosul Palme d’Or, premiul pentru cel mai bun film, care va fi acordat pe 23 mai.

Regizori importanți ai cinematografiei de autor precum Pedro Almodóvar (Spania), Hirokazu Kore-eda (Japonia) și Cristian Mungiu (România) concurează alături de talente emergente precum belgianul Lukas Dhont și franțuzoaica Léa Mysius.

Există interes în industrie pentru „Hope”, filmul regizorului sud-coreean Na Hong-jin, în care joacă Michael Fassbender și Alicia Vikander, dar și pentru „Sheep in the Box”, o producție japoneză semnată de Hirokazu Kore-eda, cu tematică legată de inteligența artificială și tehnologie.

Juriul format din nouă membri este condus anul acesta de regizorul sud-coreean Park Chan-wook și o include și pe actrița americană Demi Moore, cunoscută pentru rolul din „The Substance”.

Hollywood absent

Spre deosebire de edițiile anterioare, care au inclus producții precum „Mission: Impossible” sau „Top Gun” ale lui Tom Cruise, anul acesta niciun mare studio american nu a ales Cannes pentru lansarea unui blockbuster.

În mod tradițional, Hollywood-ul aducea la Cannes atât divertisment de masă, cât și producții comerciale, alături de cinema-ul independent și experimental.

Motivul absenței include reducerea costurilor, preferința pentru lansări controlate prin social media și riscul ca reacțiile negative ale criticilor de la Cannes să afecteze succesul unui film.

Debutul regizoral al lui John Travolta

Unul dintre cei care nu se teme de reacția criticilor este actorul John Travolta.

Actorul pasionat de aviație va prezenta debutul său regizoral, „Propeller One-Way Night Coach”, un film despre povestea unui băiat în „epoca de aur a aviației”.

Vedete internaționale

Alte nume importante din întreaga lume vor fi prezente pe covorul roșu de la Cannes, una dintre cele mai mediatizate și glamouroase zone ale lumii în următoarele două săptămâni.

Scarlett Johansson și Adam Driver vor promova „Paper Tiger”, un thriller semnat de regizorul american James Gray, iar Rami Malek, cunoscut din „Bohemian Rhapsody”, joacă în „The Man I Love” de Ira Sachs.

Actorul spaniol Javier Bardem, actrița norvegiană Renate Reinsve, Kristen Stewart și Woody Harrelson apar în filme care vor avea premiera pe Riviera Franceză.

De asemenea, Julianne Moore și Cate Blanchett vor fi prezente la festival, iar Barbra Streisand și regizorul „Stăpânul Inelelor”, Peter Jackson, vor primi premii pentru întreaga carieră.

