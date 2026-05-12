Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea. Pentru unii români, pare o avere

Artista Andreea Bălan (41 de ani) și jucătorul de tenis Victor Cornea (32 de ani) au fost atenți să nu le lipsească nimic invitaților la nuntă, dar și darul a fost pe măsură. Rudele și prietenii au fost nevoiți să scoată mulți bani din buzunar pentru marele eveniment.

Cântăreața și-a dorit o nuntă de lux și a cheluit o avere pentru a îi impresiona pe cei 250 de invitați. Ea a purtat 4 rochii de mireasă de la designeri de top în valoare de 200.000 de euro. La marele eveniment au cântat artiști de top și i-au ținut pe invitați pe ringul de dans până dimineața. 3 Sud Est, Luis Gabriel, Viorica și Ioniță de la Clejani, trupa The Colours, Flick și Nea Mărin au fost cei s-au asigurat ca fiecare invitat să danseze.

Cât a mers darul la nunta Andreea Bălan cu Victor Cornea

Ei bine, și invitații au fost puși la cheltuieli. Darul de nuntă a fost între 400 și 1.000 euro / persoană (în funcție de relație). Rudele au dat și 2.000 de euro celor doi îndrăgostiți.

Să zicem că s-a meritat! Victor Cornea și Andreea Bălan au ales un meniu foarte select. La aperitiv, cei 250 de invitați au savurat Carpaccio de vită cu pesto, Cracker cu ton nicoise, Tartă cu vitello tonnato, Foie gras cu chutney de ceapă, Sigara borefoietaj turcesc cu brânză feta și creveți, curmale cu gorgonzola și nuci, Burrata cu spumă de avocado și trufe negre, bruschetta cu spanac și ou, unt cu ierburi aromatice, mini caprese, mix de măsline.

N-a lipsit nici peștele, un cod negru de Alaska cu sos miso alături de orez sălbatic condimentat cu togarashi. Andreea Bălan a vrut să-i răsfețe pe invitați și cu sarmalele tradiționale cu mămăliguță, smântână și ardei iute au un loc de cinste.

Surpriza serii

Pentru că după dans trebuie proteină, cei doi au avut în meniu și antricot de vită cu broccoli gratinat și piure de cartofi cu trufe și sos reducție de piper și muguri de pin, potrivit Click.

Surpriza serii a fost un Live cooking unde invitații au servit un burger de vită cu cheddar și bacon crocant. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au asigurat ca invitații să aibă și băutură la discreție. În meniu s-au găsit cocktailuri, mocktails, shoturi, long drinks, soft drinks, nenumărate sortimente de vinuri și alte băuturi rafinate. Probabil că unii invitații „au sărit calul” și au plecat acasă amețiți, ca la orice nuntă de top.

