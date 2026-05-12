Câți bani a primit eliminata Lena, pentru cele 18 stage-uri la Desafio. Suma uriașă oferită de Pro TV celei mai antipatizate concurente

Antreprenoarea Alina Oprea, Lena, a fost eliminată din competiția „Desafio: Aventura”, PRO TV, în ediția de luni, 11 mai, dar n-a plecat acasă cu mâna goală, ci cu sume mari de bani. Colegii au nominalizat-o de 7 ori pentru eliminare și de data aceasta au reușit să scape de ea definitiv.

Lena s-a duelat cu luptătoarea de MMA Coco și nu a avut nicio șansă. La ultima probă, ele au trebuit să își păstreze concentrarea și rapiditatea până în ultimele secunde. Colegii au încercat să le încurajeze și să le ajute de pe margine, dar doar Coco a reușit să rămână calmă până la finalul duelului.

Cu câți bani a plecat Lena acasă de la Desafio

Coco a reușit să o elimine pe Lena din competiția „Desafio: Aventura”. Luptătoarea de MMA a spus că a fost o probă dificilă, dar că a rămas calmă și că a dat tot ce este mai bun din ea. Fosta lui Cătălin Bordea n-a oferit prea multe declarații după eliminare, dar s-a aflat că a plecat acasă cu o sumă „frumușică” de bani.

PRO TV i-a oferit Lenei 1.500 euro pentru un stage și a rezistat 18 stage-uri. Bruneta a plecat acasă de la „Desafio: Aventura” cu 27.000 euro, o sumă la care mulți doar visează.

A fost una dintre cele mai controversate concurente

Lena a fost una dintre cele mai controversate concurente din istoria „Desafio: Aventura”. Colegii au propus-o spre eliminare de șapte ori, iar ultima dată n-a mai avut scăpare. Antreprenoarea nu prea a reușit să ajungă nici la sufletul telespectatorilor, care au considerat-o din primele ediții „antipatică” și „pusă pe scandal”.

„Nu merită Lena să stea aici. Vrem să plece acasă cât mai repede. S-a săturat toată lumea de ea și de vrăjeala ei… Ea nu mănâncă și mănâncă două farfurii. Nu poți să trăiești cu așa persoană, mai ales într-un grup”, a spus Dumbo, un alt concurent.

„Ce urmează va fi greu de digerat”

În trecut, Lena a format un cuplu cu comediantul Cătălin Bordea. Anteprenoarea o cunoscuse pe bunica acestuia și relația părea serioasă, dar s-au despărțit după doar câteva săptămâni. Apoi, ea a anunțat că s-a înscris la „Desafio: Aventura” fără să semneze contractul. Bruneta i-a avertizat pe apropiați și telespectatori că este o fire vulcanică și că vor vedea lucruri greu de digerat în emisiunea de la PRO TV.

„Nu e yoga, nu e pilates! Am zis «Da» la o emisiune fără să citesc contractul. Și ăsta a fost doar începutul. Ce urmează va fi ceva greu de digerat”, a scris pe internet tânăra.

Pe 12 mai, un alt concurent de la „Desafio: Aventura”va fi eliminat. Doar patru curajoși vor ajunge în finala de pe 19 mai și vor lupta pentru marele premiu.

VEZI ȘI: Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio

În brațele lui și-a găsit alinarea! Bărbatul de la Desafio față de care Codruța Filip s-a apropiat. Imediat după filmări, a divorțat de Valentin