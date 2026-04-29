Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian, pentru cele 17 săptămâni la Desafio

O nouă eliminare la Desafio! În cel mai recent episod al show-ului, Ian a fost eliminat. În urma unui duel greu împotriva lui Rafael Szabo, acesta a plecat acasă. Câți bani i-a dat Pro TV eliminatului pentru cele 17 săptămâni la Desafio?

În ediția de luni, 28 aprilie, duelul de eliminare de la Desafio: Aventura s-a dat între doi Visători. Cum Valentin a reușit să obțină imunitatea, cei trimiși în cursa finală au fost, inevitabil, Ian și Rafael Szabo. Cei doi s-au luptat în duelul de eliminare, iar deznodământul nu a fost unul favorabil pentru Ian.

Câți bani i-a dat Pro TV lui Ian

Cel mai recent duel de eliminare de la Desafio, ultimul înainte ca triburile să se dizolve, a fost jucat de către Ian și Rafael Szabo. După o luptă grea și deloc echilibrată, dominată de Rafael, Ian a fost eliminat. Astfel, artistul ratează la mustață etapa finală a concursului.

După eliminarea lui Ian, triburile se vor dizolva la Desafio, iar jocul intră în linie dreaptă către marea finală. În cursa pentru marele premiu rămân astfel șapte finaliști.

Traseul lui Ian la Desafio s-a încheiat după 17 săptămâni de competiție. Iar, potrivit speculațiilor apărute în presă, pentru fiecare săptămână petrecută în joc, acesta a încasat câte 2.000 de euro. Astfel, pleacă acasă după 17 stage-uri cu 34.000 de euro.

După această eliminare, lucrurile se schimbă la Desafio. Triburile se dizolvă, iar cei șapte finaliști vor începe probele individuale, în lupta pentru marele premiu în valoare de 150.000 de euro.

Astfel, în ultima etapă a jocului ajung cinci Luptători. Este vorba despre Dumbo, Vladimir Drăghia, Delia Salchievici, Coco și Lena. Aceștia au reușit să ajungă împreună până în etapa finală, iar acum urmează să lupte pe cont propriu.

Seria finaliștilor este continuată și de doi Visători. Este vorba despre Valentin și Rafael Szabo. Cei doi concurenți au șansa și ei să intre în lupta pentru marele premiu.

