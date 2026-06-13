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Cine este și cu ce se ocupă Livia, soția lui Lucian Popa de la Survivor? Are o meserie onorabilă

De: Denisa Crăciun 13/06/2026 | 17:35
Cine este și cu ce se ocupă Livia, soția lui Lucian Popa de la Survivor? Are o meserie onorabilă
Livia Popa/ sursa foto: social media
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Emisiunea Survivor a ajuns la final, iar concurenții s-au întors la familile lor. Lucian Popa, finalistul sezonului este căsătorit și are un fiu de care este foarte mândru. De asemenea, își apreciază soția enorm de mult, mai ales că este frumoasă, iubitoare și are o carieră de succes.

Lucian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți concurenți de la Survivor 2026. Bărbatul a reușit să ajungă în marea finală, acolo unde s-a luptat pentru premiul cel mare. Cu toate acestea, Gabi Tamaș a ieșit învingător. Chiar dacă nu a obținut premiul de 100.000 de euro, Lucian s-a întors acasă și își petrece timpul cu familia lui. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Livia și au împreună un fiu. Cei doi se postează adesea în mediul online, iar ea este foarte apreciată, mai ales datorită meseriei pe care o are. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ce meserie are Livia, soția lui Lucian Popa de la Survivor

Lucian Popa are 43 de ani, este antrenor de fitness în Craiova și are o carieră impresionantă fiind triatlonist, sportiv de anduranță. El a devenit și mai cunoscut publicului larg după participarea la Survivor. Are o comunitate mare în mediul online, acolo unde postează adesea conținut de fitness, dar și cum își petrece timpul alături de familie.

Acesta trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Livia Popa, cea care i-a devenit soție în urmă cu mai mulți ani. Cei doi au împreună un copil. De asemenea, el se mândrește cu partenera sa de viață, care îl susține în activitatea lui și practică diverse sporturi. Totuși, meseria ei este una notabilă. Aceasta este medic dermatolog, așadar se ocupă de frumusețea femeilor care îi trec pragul cabinetului. Ea își desfășoară activitatea în Craiova, acolo unde locuiesc. Are grijă de sănătatea pielii și folosește diferite tehnologii profesionale. Mai mult decât atât, postează pe rețelele de socializare sfaturi despre anumite probleme dermatologice, iar conținutul său este foarte apreciat.

Ce a postat Livia după revenirea soțului în țară

Dorul de familie a fost mare, așadar nu au pierdut timpul. Imediat după marea finală din Republica Dominicană, Livia și Lucian Popa au postat o fotografie inedită în mediul online, alături de un mesaj uluitor.

Înapoi la viața reală, a scris Livia pe Instagram.

VEZI ȘI: Bibi, adevărul despre „blaturile” de la Survivor 2026: „Lucian Popa a avut un singur duel, restul au fost aranjate”

Imagini controversate cu Lucian Popa de la Survivor. Ce răspuns a primit, după ce a abordat o tânără în Costinești: „Nu vezi că ești de-o vârstă cu tata?”

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