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Ce îi ruga Lucian Popa pe Războinici, când erau în tabără. Bianca Stoica l-a dat de gol: „Să dea bine pe TikTok”

De: Elisa Tîrgovățu 11/06/2026 | 14:11
Ce îi ruga Lucian Popa pe Războinici, când erau în tabără. Bianca Stoica l-a dat de gol: „Să dea bine pe TikTok” / Sursa foto: Social media
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La scurt timp după marea finală a emisiunii „Survivor 2026” și revenirea concurenților din Republica Dominicană, în spațiul public au început să apară noi informații despre ceea ce s-ar fi întâmplat dincolo de camerele de filmat.

Mai mulți foști concurenți au început să vorbească despre strategii de joc care nu ar fi fost prezentate în totalitate în cadrul show-ului difuzat la televizor.

Ce îi ruga Lucian Popa pe Războinici

Printre cei care au făcut declarații se numără Bianca Stoica. Fosta concurentă a vorbit deschis în mediul online despre comportamentul lui Lucian Popa pe durata competiției. Tânăra de 19 ani susține că unele discuții purtate în cadrul taberei nu au fost difuzate publicului și că acestea ar fi avut legătură cu modul în care concurenții își construiau strategia de joc și imaginea în fața telespectatorilor.

Într-un clip postat pe rețelele de socializare, Bianca Stoica a făcut acuzații directe, vorbind despre intențiile pe care le-ar fi avut fostul concurent în timpul competiției.

„Să vă mai zic și că se ruga de noi să-l băgăm la vot ca să-i scoată pe cei buni, să dea bine pe TikTok și la lume?!”, a spus aceasta, referindu-se la presupuse strategii de influențare a votului și a percepției publice.

Aceasta a continuat, detaliind modul în care ar fi fost ghidați ceilalți concurenți în ceea ce privește discursul și imaginea sa în fața publicului:

„Ne zicea când îl băgam la vot, când votam, să nu zicem ceva de rău, să zicem că e individualist, că nu se integrează și așa mai departe, ca să dea bine la lume și pe TikTok.”

Sursa foto: Social media

Lucian Popa voia să elimine cei mai buni concurenți

Bianca Stoica a mai susținut că unele dintre discuțiile din culise ar fi fost strategice și menite să influențeze parcursul în competiție:

„Cred că a uitat de aceste discuții și aceste convorbiri când el se ruga de noi să-l băgăm noi pe el la duel, pentru că știa că acele persoane foarte bune vor să plece acasă, să intre el ca să-i scoată pe cei buni, să dea el bine la lume și pe TikTok.”

La finalul intervenției sale, tânăra a sugerat că aceste aspecte nu ar fi fost incluse în materialul difuzat la televizor și a încheiat într-un ton ironic, precizând că nu dorește să continue comentariile pe acest subiect.

Declarațiile au generat numeroase reacții în mediul online, unde fanii emisiunii s-au împărțit în două tabere: unii consideră că este vorba despre strategii firești de joc, în timp ce alții susțin că afirmațiile ridică semne de întrebare asupra corectitudinii competiției.

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