Acasă » Știri » Bărbatul care a fost aproape aspirat pe geamul aeronavei Ryanair face acuzații. Compania nu i-a oferit despăgubiri pentru drama trăită

Bărbatul care a fost aproape aspirat pe geamul aeronavei Ryanair face acuzații. Compania nu i-a oferit despăgubiri pentru drama trăită

De: Daniel Matei 27/07/2026 | 17:27
Bărbatul care a fost aproape aspirat pe geamul aeronavei Ryanair face acuzații. Compania nu i-a oferit despăgubiri pentru drama trăită
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pasagerul Ryanair care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion susține că, după incidentul petrecut în timpul zborului, compania aeriană s-a limitat doar la a-i oferi posibilitatea de a-și reprograma călătoria.

Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, s-a ales cu răni la gât și la umăr după ce un geam al aeronavei s-a spart la aproximativ 6.000 de metri altitudine, în timpul zborului FR1879 dintre Salonic, Grecia, și Memmingen, în apropiere de München, Germania, pe 10 iulie, amintește The Independent.

Ryanair nu s-ar fi interesat de bărbatul aproape aspirat pe geam

Soția sa, Svetlana Grković, a declarat că a fost nevoită să-l tragă înapoi în cabină, deoarece acesta își pierdea în mod repetat cunoștința.

Obligat să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, omul de afaceri sârb susține că niciun reprezentant Ryanair nu l-a contactat după incident.

„Tot ce am primit au fost câteva e-mailuri trimise fiului meu, care a rezervat biletele de avion, în care eram întrebați dacă vrem să ne reprogramăm zborul și cum mă simt. Dar nimeni din companie nu m-a contactat direct, nici măcar printr-un apel telefonic, pentru a-și arăta preocuparea”, a declarat Ljubisa pentru Daily Mail.

Acuză echipajul Ryanair că nu a intervenit

Bărbatul și avocatul său susțin că echipajul de cabină nu a intervenit imediat pentru a-l ajuta și că pasagerii au fost cei care au reușit să îl salveze.

Ryanair respinge, însă, aceste acuzații. Compania afirmă că membrii echipajului au respectat procedurile de siguranță, au asistat pasagerul după stabilizarea situației și au organizat aterizarea de urgență la Salonic.

Incidentul este investigat

Zborul Ryanair, operat de subsidiara Malta Air, decolase din Salonic cu destinația Memmingen, în Germania, când un fragment provenit de la motor a lovit unul dintre geamurile cabinei. Aeronava a revenit de urgență pe aeroportul din Grecia, iar Karović a fost transportat la spital.

Ancheta urmează să stabilească exact cauza incidentului. Până la finalizarea investigației, Ryanair susține că aeronavele sale sunt sigure și că incidentul a fost unul izolat.

CITEȘTE ȘI:

Cum se simte bărbatul care a fost aproape aspirat în timpul zborului la Ryanair. A avut nevoie de spitalizare după incident

Șeful Ryanair neagă incidentul în care un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al avionului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce diferență de vârstă este între Victor Slav și Selina, de fapt. Detaliul pe care puțini îl știu
Știri
Ce diferență de vârstă este între Victor Slav și Selina, de fapt. Detaliul pe care puțini îl știu
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
Știri
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a început o serie de postări agresive la adresa publicației noastre. Nu ne lăsăm intimidați. Le demontăm în continuare minciunile
Gandul.ro
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu,...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul de la Berlin
Mediafax
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Click.ro
Andreea Popescu nu s-a mai abținut! Prima reacție după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a început o serie de postări agresive la adresa publicației noastre. Nu ne lăsăm intimidați. Le demontăm în continuare minciunile
Gandul.ro
USR continuă asaltul asupra Gândul. După amenințările lui Miruță și jignirile „penalului” Voiculescu, partidul a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce diferență de vârstă este între Victor Slav și Selina, de fapt. Detaliul pe care puțini îl știu
Ce diferență de vârstă este între Victor Slav și Selina, de fapt. Detaliul pe care puțini îl știu
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
Ce a văzut Mirela Vaida cum a aterizat în Tenerife: „Doamne, ce-om face noi o săptămână aici?”
Mesajul de adio al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară
Mesajul de adio al Oanei Adiaconiței. Ce a scris pe Facebook, cu câteva ore înainte să moară
Un nou membru în familia lui Culiță Sterp?! Mesajul transmis de mama Geta a făcut furori: „O să ...
Un nou membru în familia lui Culiță Sterp?! Mesajul transmis de mama Geta a făcut furori: „O să mai avem un nepoțel”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 28 iulie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Petrișor Peiu
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, ...
Ultimele 24 de ore din viața Anastasiei. Ce a făcut tânăra de 22 de ani, căutată prin RO-alert, înainte de tragedie
Vezi toate știrile