Bărbatul care a fost aproape aspirat pe geamul aeronavei Ryanair face acuzații. Compania nu i-a oferit despăgubiri pentru drama trăită

Pasagerul Ryanair care a fost aspirat parțial prin geamul spart al unui avion susține că, după incidentul petrecut în timpul zborului, compania aeriană s-a limitat doar la a-i oferi posibilitatea de a-și reprograma călătoria.

Ljubisa Karović, în vârstă de 61 de ani, s-a ales cu răni la gât și la umăr după ce un geam al aeronavei s-a spart la aproximativ 6.000 de metri altitudine, în timpul zborului FR1879 dintre Salonic, Grecia, și Memmingen, în apropiere de München, Germania, pe 10 iulie, amintește The Independent.

Ryanair nu s-ar fi interesat de bărbatul aproape aspirat pe geam

Soția sa, Svetlana Grković, a declarat că a fost nevoită să-l tragă înapoi în cabină, deoarece acesta își pierdea în mod repetat cunoștința.

Obligat să poarte un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni, omul de afaceri sârb susține că niciun reprezentant Ryanair nu l-a contactat după incident.

„Tot ce am primit au fost câteva e-mailuri trimise fiului meu, care a rezervat biletele de avion, în care eram întrebați dacă vrem să ne reprogramăm zborul și cum mă simt. Dar nimeni din companie nu m-a contactat direct, nici măcar printr-un apel telefonic, pentru a-și arăta preocuparea”, a declarat Ljubisa pentru Daily Mail.

Acuză echipajul Ryanair că nu a intervenit

Bărbatul și avocatul său susțin că echipajul de cabină nu a intervenit imediat pentru a-l ajuta și că pasagerii au fost cei care au reușit să îl salveze.

Ryanair respinge, însă, aceste acuzații. Compania afirmă că membrii echipajului au respectat procedurile de siguranță, au asistat pasagerul după stabilizarea situației și au organizat aterizarea de urgență la Salonic.

Incidentul este investigat

Zborul Ryanair, operat de subsidiara Malta Air, decolase din Salonic cu destinația Memmingen, în Germania, când un fragment provenit de la motor a lovit unul dintre geamurile cabinei. Aeronava a revenit de urgență pe aeroportul din Grecia, iar Karović a fost transportat la spital.

Ancheta urmează să stabilească exact cauza incidentului. Până la finalizarea investigației, Ryanair susține că aeronavele sale sunt sigure și că incidentul a fost unul izolat.

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