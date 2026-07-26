Cum se simte bărbatul care a fost aproape aspirat în timpul zborului la Ryanair. A avut nevoie de spitalizare după incident

Bărbatul care a fost aspirat pe jumătate în afara unui avion Ryanair, după spargerea geamului de lângă locul său în timpul unui zbor, a făcut noi declarații după externarea din spital. La aproape două săptămâni de la incident, acesta încă se confruntă cu dureri puternice și cu urmările psihologice ale experienței care i-a pus viața în pericol

Incidentul s-a produs pe 10 iulie, la bordul unui Boeing 737 care decolase din Salonic și se îndrepta spre Memmingen, în Germania. La aproximativ nouă minute după decolare, una dintre palele motorului din dreapta s-a desprins în timpul funcționării, provocând avarii serioase. Fragmentele rezultate au perforat structura aeronavei, iar unul dintre ele a lovit geamul aflat lângă pasager, care s-a spart.



Declarațiile bărbatului care a fost la un pas de moarte

Depresurizarea bruscă a cabinei a avut efecte dramatice. Forța aerului l-a tras pe bărbat prin deschiderea rămasă în locul geamului, astfel că o parte din corpul său a ajuns în exteriorul aeronavei, în timp ce avionul zbura la o altitudine de aproximativ 4.500 de metri și cu o viteză de peste 600 km/h. Centura de siguranță a împiedicat ca acesta să fie aruncat complet din avion.

După externare, Ljubisa Karovici a povestit că nu își amintește toate momentele incidentului, deoarece își pierduse cunoștința. El suferă de dureri la nivelul capului și gâtului, are o vertebră cervicală afectată și prezintă arsuri și vânătăi pe brațul drept și în zona pieptului. Medicii i-au recomandat să poarte gulerul cervical timp de cel puțin șase săptămâni, iar ulterior vor decide dacă este necesară o operație.

„Adormisem. Îmi place să dorm în avion. M-a trezit un bubuit puternic, ca o explozie. Când mi-am revenit, eram plin de sânge peste tot. Una dintre vertebrele mele cervicale este strivită. De aceea trebuie să port un guler cervical timp de șase săptămâni”, a povestit Ljubisa Karovici.

Deși obișnuia să călătorească frecvent cu avionul, bărbatul mărturisește că acum îi este teamă să mai zboare, imaginile din acele clipe revenindu-i constant în minte.

De fiecare dată când închid ochii, îmi apar în fața ochilor imagini cu ceea ce am trăit. Acele câteva minute au fost pur și simplu un coșmar pe care nu îl pot descrie în cuvinte.”, a mai spus bărbatul.

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