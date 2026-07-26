Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Avem primele imagini de la eveniment

Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Influencerița din Republica Moldova a publicat primele imagini de la ceremonia religioasă, unde a atras toate privirile într-o rochie albă din dantelă, multată pe corp și cu umerii goi.
Este o duminică specială în familia influenceriței din Republica Moldova. Olga Verbițchi s-a căsătorit religios astăzi, 26 iulie, cu Vladimir Cebotaru. Ceremonia a avut loc la Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Hirișeni, unde cei doi au fost întâmpinați cu tradiționalul colac și sare, conform datinii moldovenești – vezi imagini în GALERIA FOTO de mai jos.
Influencerița și partenerul ei au respectat cu sfințenie datinile și obiceiurile locale, de la gătitul tradițional al miresei și până la alaiul de nuntași care i-au însoțit cu muzică până la intrarea în biserică. Olga și-a ținut comunitatea online informată încă de la primele ore ale dimineții, când la ora 06:00 a început să posteze pe rețelele de socializare, pas cu pas, fiecare detaliu din timpul pregătirilor: „Să înceapă cea mai frumoasă zi din viața noastră”, a fost mesajul Olgăi la începutul zilei.
Pentru a marca unul dintre cele mai sfinte momente din viața sa, Olga Verbițchi a îmbrăcat o rochie de mireasă stil sirenă, confecționată din dantelă și mătase, cu un corset elegant, un guler înalt detașabil, mâneci vaporoase și o trenă lungă și fluidă, care i-au pus în evidență silueta.
Ținuta a fost completată de un voal lung și transparent, care este fixat în coafură care trecea dincolo de marginile rochii. Look-ul a fost întregit de un buchet de cale albe, un machiaj simplu și un coc elegant, lăsând totuși rochia să rămână piesa de rezistență. Nici Vladimir Cebotaru nu s-a lăsat mai prejos. El a ales o ținută clasică, dar elegantă, fiind îmbrăcat într-un costum negru, cămașă albă și clasicul papion negru.
NU RATA: Olga Verbițchi, de urgență la spital după intervenția chirurgicală! Ce a pățit câștigătoarea X Factor
Olga Verbițchi, câștigătoarea X Factor 2016, diagnosticată cu o boală gravă înainte de nuntă. Prin ce trece artista