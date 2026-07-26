Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Avem primele imagini de la eveniment

Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit! Influencerița din Republica Moldova a publicat primele imagini de la ceremonia religioasă, unde a atras toate privirile într-o rochie albă din dantelă, multată pe corp și cu umerii goi.

Este o duminică specială în familia influenceriței din Republica Moldova. Olga Verbițchi s-a căsătorit religios astăzi, 26 iulie, cu Vladimir Cebotaru. Ceremonia a avut loc la Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” din Hirișeni, unde cei doi au fost întâmpinați cu tradiționalul colac și sare, conform datinii moldovenești – vezi imagini în GALERIA FOTO de mai jos.

Olga Verbițchi și Vladimir Cebotaru s-au căsătorit religios

Influencerița și partenerul ei au respectat cu sfințenie datinile și obiceiurile locale, de la gătitul tradițional al miresei și până la alaiul de nuntași care i-au însoțit cu muzică până la intrarea în biserică. Olga și-a ținut comunitatea online informată încă de la primele ore ale dimineții, când la ora 06:00 a început să posteze pe rețelele de socializare, pas cu pas, fiecare detaliu din timpul pregătirilor: „Să înceapă cea mai frumoasă zi din viața noastră”, a fost mesajul Olgăi la începutul zilei.

Pentru a marca unul dintre cele mai sfinte momente din viața sa, Olga Verbițchi a îmbrăcat o rochie de mireasă stil sirenă, confecționată din dantelă și mătase, cu un corset elegant, un guler înalt detașabil, mâneci vaporoase și o trenă lungă și fluidă, care i-au pus în evidență silueta.

Ținuta a fost completată de un voal lung și transparent, care este fixat în coafură care trecea dincolo de marginile rochii. Look-ul a fost întregit de un buchet de cale albe, un machiaj simplu și un coc elegant, lăsând totuși rochia să rămână piesa de rezistență. Nici Vladimir Cebotaru nu s-a lăsat mai prejos. El a ales o ținută clasică, dar elegantă, fiind îmbrăcat într-un costum negru, cămașă albă și clasicul papion negru.

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