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Imagini rare surprinse în Prahova. Motivul pentru care peștii sar din apă

De: Andreea Stăncescu 26/07/2026 | 17:38
Imagini rare surprinse în Prahova. Motivul pentru care peștii sar din apă
Fenomen bizar în Prahova / Sursa foto: Facebook
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Un fenomen neobișnuit a atras atenția într-o baltă din comuna Boldești-Grădiștea, județul Prahova, unde zeci de pești au fost surprinși sărind în același timp din apă. Imaginile care au fost distribuite pe pagina Romania Carpathian Garden, au stârnit numeroase reacții și întrebări în mediul online.

La prima vedere, comportamentul pare neobișnuit, însă specialiștii spun că există explicații naturale pentru acest tip de manifestare. Una dintre cele mai probabile cauze este schimbarea vremii. Odată cu scăderea temperaturilor, apa se oxigenează mai bine, iar peștii devin mai activi și urcă spre suprafață în căutarea hranei. În aceste condiții, ei pot sări frecvent din apă.

„Zeci de pești sar spectaculos din apă, pe o baltă din Boldești-Grădiștea, județul Prahova. Fenomenul poate apărea atunci când vremea se răcește, iar nivelul de oxigen din apă crește. Peștii devin astfel mai activi și ies să se hrănească la suprafață. Alte cauze pot fi zgomotele sau vibrațiile produse de bărcile cu motor”, au scris cei de la Romania Carpathian Garden, pe Instagram.

Care ar putea fi cauza

Există însă și alte situații care pot provoca un astfel de comportament. Vibrațiile și zgomotele puternice produse de ambarcațiuni cu motor sau alte surse din apropiere pot speria peștii, determinându-i să iasă brusc la suprafață. De asemenea, modificările rapide ale condițiilor din apă pot influența reacțiile lor.

Filmarea a devenit rapid virală, iar internauții au povestit că au observat același fenomen și în alte țări, precum Grecia sau Spania. Unii au explicat că au văzut pești sărind în perioade cu apă foarte caldă, când nivelul de oxigen era scăzut, ceea ce arată că acest comportament poate avea mai multe cauze, în funcție de condițiile din mediul acvatic.

Nu au lipsit nici teoriile mai puțin științifice. O parte dintre cei care au comentat imaginile au asociat fenomenul cu presupuse semne prevestitoare ale unor evenimente negative, invocând ideea că animalele pot simți schimbările din natură înainte ca acestea să se producă.

„Azi în Lefkada, exact așa făceau peștii la confluența unui râu care la rândul său se varsă în Marea Ionică”, „Exact la fel în Spania”, „Am văzut așa ceva la mare acum câțiva ani și o făceau din cauza că apa era foarte caldă, deci cu puțin oxigen. Cu siguranță există diverse explicații pt. comportamentul lor”, „Se zice că prevestesc ceva rău care urmează să se întâmple. Majoritatea animalelor simt înainte să se întâmple ceva rău”, sunt o parte dintre comentarii.

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