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Marisa Paloma este gravidă a doua oară! Primele imagini cu burtica influenceriței

De: Irina Vlad 26/07/2026 | 16:44
Marisa Paloma este gravidă a doua oară! Primele imagini cu burtica influenceriței
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Marisa Paloma se pregătește să devină mamă pentru a doua oară. Influencerița și Liviu Stanciu, partenerul ei, au împreună o fetiță, pe nume Iris, iar curând familia lor se va mări cu un nou membru.

Au trecut 5 ani de când Marisa Paloma a devenit mamă pentru prima oară. A adus pe lume o fetiță, pe nume Iris, iar acum se pregătește din nou de perioada maternității. Influencerița și câștigătoarea emisiunii Bravo, ai stil! a postat primele imagini care confirmă că este gravidă a doua oară.

Marisa Paloma urmează să devină mamă a doua oară

Încă de când a devenit mamă pentru prima oară, influencerița și-a exprimat public dorința de a avea mulți copii și de a-și mări familia cât mai curând. Ei bine, visul aproape că i-a devenit realitate.

Pe o rețea de socializare, Marisa Paloma a publicat câteva imagini de la o ședință foto, iar urmăritorii vigilenți au observat un detaliu: o burtică de gravidă. Întrebată dacă bebe numărul doi este pe drum, influencerița nu a spus nici „da” nici „nu”, ci a lăsat misterul să planeze. Ea a răspuns cu mai multe emoji-uri pline de iubire – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Utiliaztor: Baby nr.2 is on the way? (n.r bebe nr.2 este pe drum?)

Marisa Paloma: 😍😍😍

În urmă cu doar câteva luni, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Marisa Paloma a vorbit despre dorința sa de a avea o familie numeroasă. Atât ea, cât și partenerul ei au așteptat ca astrele să se alinieze… la propriu, pentru că, să nu uităm, venirea pe lume a fetiței ei a fost programată astfel încât să iasă zodia pe care și-a dorit-o.

Să știi că ne-am gândit dacă vom avea mai mulți copii în această viață. Ne dorim mai mulți copii, clar. Mi-aș dori și un băiețel. Eu multă vreme m-am văzut mamă de băiat, dar acum, după ce o am pe Irisoanca, m-aș bucura să mai am fetiță. Mă văd mama de fetițe”, ne-a povestit Marisa Paloma – vezi AICI interviul complet.

NU RATA: Marisa Paloma, „ședință” la mall, la două luni de la operația dificilă. Trecătorii habar n-aveau ce se întâmplă!

Fostă câștigătoare ”Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma trăiește visul oricărei femei: milionară, cu soțul perfect și o veste mare! ”S-a mărit familia!”

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