Tragedie în Galați! Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină. La volan se afla chiar tatăl său

Tragedie într-o localitate din județul Galați! Un copil de numai un an și două luni a murit după ce a fost călcat de o mașină. La volan se afla chiar tatăl micuțului. Bărbatul nu a observat copilul atunci când a ieșit cu mașina din curte. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Accidentul tragic a avut loc sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 14:00, în satul Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. Din primele informații, un bărbat de 32 de ani, după ce a pus în mişcare un autoturism parcat în faţa unui imobil şi a efectuat un viraj la stânga, a surprins şi accidentat cu roata stânga-faţă un copil.

Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină

Se pare că bărbatul de 32 de ani care a provocat accidentul era chiar tatăl copilului. Potrivit martorilor, băiețelul se afla în curte în momentul în care tatăl a urcat la volan pentru a ieși cu mașina din gospodărie. Acesta nu l-ar fi observat pe copil.

„La data de 25 iulie 2026, ora 14:12, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui accident rutier în satul Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat de 32 de ani, din aceeaşi localitate, după ce a pus în mişcare un autoturism parcat în faţa unui imobil şi a efectuat un viraj la stânga, a surprins şi accidentat cu roata stânga-faţă un copil de 1 an şi 2 luni, care ar fi ieşit din curtea imobilului şi ar fi traversat prin faţa vehiculului”, a transmis IPJ Galați.

După ce accidentul s-a produs, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale, care l-au găsit pe băiețelul de numai un an în stop cardiorespirator. Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare mai bine de o oră. Însă, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, a fost declarat decesul minorului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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