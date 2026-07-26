Acasă » Știri » Tragedie în Galați! Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină. La volan se afla chiar tatăl său

Tragedie în Galați! Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină. La volan se afla chiar tatăl său

De: Alina Drăgan 26/07/2026 | 14:59
Tragedie în Galați! Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină. La volan se afla chiar tatăl său
Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină /Foto: Captură Observator
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragedie într-o localitate din județul Galați! Un copil de numai un an și două luni a murit după ce a fost călcat de o mașină. La volan se afla chiar tatăl micuțului. Bărbatul nu a observat copilul atunci când a ieșit cu mașina din curte. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Accidentul tragic a avut loc sâmbătă, 25 iulie, în jurul orei 14:00, în satul Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. Din primele informații, un bărbat de 32 de ani, după ce a pus în mişcare un autoturism parcat în faţa unui imobil şi a efectuat un viraj la stânga, a surprins şi accidentat cu roata stânga-faţă un copil.

Un copil de 1 an și 2 luni a murit după ce a fost călcat de mașină

Se pare că bărbatul de 32 de ani care a provocat accidentul era chiar tatăl copilului. Potrivit martorilor, băiețelul se afla în curte în momentul în care tatăl a urcat la volan pentru a ieși cu mașina din gospodărie. Acesta nu l-ar fi observat pe copil.

„La data de 25 iulie 2026, ora 14:12, poliţiştii din cadrul Biroului Rutier Tecuci au fost sesizaţi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui accident rutier în satul Ionăşeşti, comuna Nicoreşti, judeţul Galaţi. Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un bărbat de 32 de ani, din aceeaşi localitate, după ce a pus în mişcare un autoturism parcat în faţa unui imobil şi a efectuat un viraj la stânga, a surprins şi accidentat cu roata stânga-faţă un copil de 1 an şi 2 luni, care ar fi ieşit din curtea imobilului şi ar fi traversat prin faţa vehiculului”, a transmis IPJ Galați.

După ce accidentul s-a produs, alarma a fost dată imediat. La fața locului au intervenit de urgență echipajele medicale, care l-au găsit pe băiețelul de numai un an în stop cardiorespirator. Salvatorii au efectuat manevre de resuscitare mai bine de o oră. Însă, din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, a fost declarat decesul minorului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

 

CITEȘTE ȘI:

Doi copii răniți într-un accident produs lângă casa lui Klaus Iohannis din Sibiu. Minorii au ajuns la spital

Un tânăr de 25 de ani a ajuns în comă după ce un aspirator robot a explodat în casă. În ce stare este bărbatul

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii – Reuniuni. Emisiunea surpriză a fost lider de audiență
Știri
Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii – Reuniuni. Emisiunea surpriză a fost lider de audiență
Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi
Știri
Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi
Destinația care NU EXISTĂ pe nicio hartă a stârnit o adevărată OBSESIE
Mediafax
Destinația care NU EXISTĂ pe nicio hartă a stârnit o adevărată OBSESIE
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță...
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
Prosport.ro
Cristina ICH, aproape goală! Imagini incendiare: „Tu chiar eşti perfectă”
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe iaht, cu gesturi romantice
Adevarul
„Imaginile au confirmat zvonul”. Ferran Torres și Marcos Llorente au încins atmosfera pe...
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească nave non-rusești
Digi24
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu țintească...
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Mediafax
Un avion, la prețul unei cafele? OFERTA care pare greu de crezut
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie: „Nu vă lăsați păcăliți de imagini!”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km parcurși?”
Click.ro
Locul din Grecia unde Carmen Brumă a plecat în vacanță: „Merită cei 1000 de km...
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în mijloace de război electronic
Digi 24
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au perfecționat în...
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina până la sfârșitul zilei”
Digi24
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu Ucraina: „S-ar putea termina...
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a plecat pe roți după atac
Promotor.ro
VW Touareg a supraviețuit exploziei unei rachete balistice în Ucraina. SUV-ul a pornit și a...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
go4it.ro
“Facebook Verified”, o nouă funcție gratuită pentru utilizatorii Facebook
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva mai ciudat?
Descopera.ro
Astronomii ar fi descoperit primul satelit natural în afara sistemului nostru solar. Sau este ceva...
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Go4Games
Când se lansează EA SPORTS FC 27. Ce noutăți aduce ediția de anul acesta
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea celei de-a treia drone. Miruță se află în ultima zi de concediu în Turcia, potrivit facturii publicate de acesta
Gandul.ro
Irineu Darău, Ministrul Economiei, îl laudă pe colegul său de partid, Radu Miruță pentru doborârea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante despre cea mai grea discuție purtată cu fiica sa. Cum ...
Mădălina Crețan, mărturisiri emoționante despre cea mai grea discuție purtată cu fiica sa. Cum i-a explicat lui Iris ce s-a întâmplat cu Nosfe
Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii – Reuniuni. Emisiunea surpriză a fost lider de audiență
Antena 1 a dat lovitura cu Insula iubirii – Reuniuni. Emisiunea surpriză a fost lider de audiență
Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi
Pleci în Grecia vara asta? Ai nevoie de cash sau card? Iată tot ce trebuie să știi
Doi marinari sunt dispăruți după un atac cu drone. Căutările au loc și la Sulina
Doi marinari sunt dispăruți după un atac cu drone. Căutările au loc și la Sulina
Marisa Paloma este gravidă a doua oară! Primele imagini cu burtica influenceriței
Marisa Paloma este gravidă a doua oară! Primele imagini cu burtica influenceriței
Andrea Pirlo, blocat în drumul spre naționala Italiei. Contractul cu un sponsor rus de pariuri a declanșat ...
Andrea Pirlo, blocat în drumul spre naționala Italiei. Contractul cu un sponsor rus de pariuri a declanșat o controversă uriașă
Vezi toate știrile