Un tânăr de 25 de ani a ajuns în comă după ce un aspirator robot a explodat în casă. În ce stare este bărbatul

Un tânăr de 25 de ani a trecut prin momente cumplite după ce un aspirator robot, care este folosit în multe locuințe, a explodat chiar lângă el. Deflagrația i-a provocat arsuri grave pe cea mai mare parte a corpului, iar acum medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața.

Tânărul se afla în bucătărie și pregătea masa, iar un aspirator robot aflat în funcțiune a explodat, provocând un incendiu puternic. În urma deflagrației, acesta a suferit arsuri grave pe cea mai mare parte a corpului și a ajuns în stare critică la spital.

Accidentul s-a produs pe 2 iulie, în locuința lui Lachie Perrem, din apropierea orașului Perth. Potrivit familiei, bateria aspiratorului robot avea o defecțiune despre care tânărul nu știa. În momentul în care a început să gătească, bateria s-ar fi aprins, declanșând explozia care a cuprins rapid încăperea.

Tânărul a ajuns la spital cu răni grave

Medicii au constatat că australianul avea arsuri pe aproximativ 75% din suprafața corpului. El a fost plasat în comă indusă și a trecut deja prin mai multe intervenții chirurgicale. Între timp, starea lui s-a îmbunătățit, iar acum poate comunica cu familia, însă recuperarea va fi una lungă și dificilă. Tânărul și-a pierdut temporar vocea și urmează să fie supus altor operații în perioada următoare.

„Echipa de fizioterapeuți este extrem de mulțumită de progresul său, în special de mișcarea mâinilor. Astăzi a fost o altă etapă importantă, deoarece sonda de alimentare i-a fost scoasă. Și fața și gâtul lui se vindecă foarte bine. Fiecare pas înainte este o realizare uriașă și suntem atât de recunoscători pentru îngrijirea incredibilă pe care o primește și pentru sprijinul, încurajarea și donațiile continue ale tuturor”, a mai precizat mama băiatului.

Familia a transmis că evoluția lui este încurajatoare. Specialiștii în recuperare sunt mulțumiți de mobilitatea mâinilor, iar rănile de la nivelul feței și gâtului se vindecă bine. De asemenea, medicii au reușit să îi îndepărteze sonda de alimentare, un pas important în procesul de refacere.

Explozia a distrus aproape complet bucătăria și sufrageria locuinței, iar casa a devenit imposibil de locuit. Logodnica tânărului a rămas fără locuință, iar familia încearcă acum să își refacă viața.

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