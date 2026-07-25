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Cu ce se ocupă acum Diandra Doris, ispita care i-a spart casa lui Andrei Rotaru? S-a schimbat radical

De: Irina Vlad 25/07/2026 | 19:29
Cu ce se ocupă acum Diandra Doris, ispita care i-a spart casa lui Andrei Rotaru? S-a schimbat radical
Diandra și Andrei Rotaru / Foto: Instagram
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Diandra Doriș pare să se dezică total de vechea versiune care a consacrat-o în spațiul public. Fosta ispită de la Insula iubirii, care i-a căzut cu tronc lui Andrei Rotaru, și-a schimbat radical viața și s-a reorientat profesional. 

Diandra Doris Moga a devenit cunoscută odată cu participarea sa ca ispită la Insula iubirii 2024. După doar câteva ore de la sosirea ei în Thailanda, bruneta și-a luat în serios rolul și a făcut prima victimă: Andrei Rotaru, care era căsătorit cu Cristina Rotaru, și care s-a îndrăgostit pe loc de ea – vezi AICI detalii.

La doi ani distanță de la debutul său în lumina reflectoarelor, Diandra și-a schimbat complet viața, de la vestimentație și înfățișare până la carieră. A lăsat în urmă trecutul tumultuos de fostă ispită și s-a reprofilat către o carieră în domeniul imobiliarelor.

Cu ce se ocupă acum Diandra, ispita preferată a lui Andrei Rotaru

Pentru a căpăta încredere și credibilitate în fața potențialilor clienți, Diandra și-a schimbat complet imaginea de pe rețelele de socializare. Și-a făcut curățenie pe Instagram, eliminând toate fotografiile provocatoare sau postările care nu se mai potriveau cu noua sa versiune, inclusiv pe cele care făceau trimitere la emisiunea datorită căreia a ajuns cunoscută în spațiul public.

Cum arată Diandra de la Insula Iubirii în 2026. Sursa foto: Instagram

Ca un veritabil agent imobiliar, care vrea să emane seriozitate, profesionalism și putere, Diandra se prezintă în fața clienților în ținute office elegante și promovează doar terenuri scumpe fie din zone montane de top, fie din marile orașe.

„Într-o perioadă în care totul devine aglomerat, locurile care oferă spațiu, liniște și posibilitatea de a construi ceva cu adevărat memorabil sunt rare. Nu apar la întâmplare. Sunt alese devreme de oameni care înțeleg timing-ul, viziunea și valoarea reală.

Exact așa arată începutul oricărei destinații care ajunge să valoreze milioane. O oportunitate pentru oamenii care înțeleg potențialul înainte să devină evident”, este unul dintre mesajele de promovare al proprietăților pe care Diandra le promovează.

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