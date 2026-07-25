Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie? S-a fotografiat în ipostaze speciale, în vacanță

Monica Bîrlădeanu continuă să impresioneze prin felul în care arată. Actrița și-a petrecut vacanța alături de soțul ei, Valeriu Gheorghiță și a publicat mai multe fotografii în costum de baie, iar admiratorii au remarcat imediat forma fizică excelentă în care se află la 47 de ani.

Monica Bîrlădeanu a fost mereu atentă la felul în care arată și la modul în care își îngrijește corpul, iar rezultatele sunt vizibile și astăzi. Aflată în vacanță alături de soțul ei, medicul militar Valeriu Gheorghiță, actrița le-a oferit fanilor imagini spectaculoase, demonstrând că la 47 de ani este într-o formă de invidiat. Fotografiile publicate pe rețelele sociale o surprind atât pe plajă, cât și pe o barcă, în costume de baie din două piese care îi evidențiază silueta.

Vedeta a ales pentru momentele petrecute la malul mării un costum de baie roșu din două piese, iar pentru plimbarea cu barca a purtat unul albastru, la fel de elegant. Imaginile au atras rapid atenția admiratorilor, care au remarcat cât de bine arată actrița și cât de relaxată este în compania soțului său.

Ce rutină de îngrijire are Monica Bîrlădeanu

Aspectul fizic al Monicăi Bîrlădeanu nu este întâmplător. De-a lungul timpului, actrița a vorbit despre importanța rutinei de îngrijire și despre produsele pe care le folosește pentru a-și menține pielea sănătoasă și luminoasă. Unul dintre produsele de machiaj la care nu renunță este creionul de buze într-o nuanță naturală, iar înaintea filmărilor sau ședințelor foto aplică o mască moleculară ce oferă tenului un aspect proaspăt.

Printre trucurile sale preferate se numără și aplicarea unei folii speciale sau a unei măști din silicon peste cremele și măștile pentru față. Astfel, ingredientele active pătrund mai bine în piele și își păstrează eficiența. În plus, actrița folosește frecvent un gel pentru drenaj limfatic, iar atunci când apelează la tratamente profesionale optează pentru proceduri complexe de exfoliere, seruri concentrate și terapii cu ultrasunete și infraroșu, care contribuie la menținerea unui ten ferm și luminos.

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