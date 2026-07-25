A fost cutremur în România, sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul din Buzău

A fost cutremur în după-amiaza zilei de sâmbătă, 25 iulie, în zona seismică Vrancea. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a anunțat ce magnitudine a avut și în apropierea căror orașe s-a resimțit seismul.

Cutremurul de sâmbătă, 25 iulie, s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la ora 15:13 și a avut o magnitudine de 3,1 grade pe scara Richeter, potrivit informațiilor seismologilor de la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur de 3,1 grade pe scara Richter în Buzău

Cutremurul a avut loc la o adâncime de 101,3 kilometri și s-a produs în apropiere de următoarele orașe:

41 km sud de Buzău

57 km sud de Focșani

73 km sud-est de Sfântu Gheorghe

75 km est de Brașov

69 km nord-est de Ploiești

„În ziua de 25 Iulie 2026, la ora 15:13:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 103.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km S de Buzau, 57km S de Focsani, 69km NE de Ploiesti, 73km SE de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov”, notează Infp.ro.

De la începutul anului 2026, în România au avut loc o serie de cutremure de intensitate mică și moderată. Numai de la îneputul lunii iunie, în România s-au produs 8 cutremure slabe cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 3,6 grade pe Scara Richter. Cel mai intens cutremur din acest an s-a produs pe 26 februarie (în județul Vrancea) și a avut o magnitudine de 4, 4 grade pe scara Richter.

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